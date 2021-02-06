Цивільна дружина Козака "купила" собі квартирку біля Кремля за $13 мільйонів

Красива жінка, незаміжня (с) / Наталія Лавренюк

Соратник Медведчука нардеп Тарас Козак приховав від чужих очей елітні апартаменти в центрі Москви. Вони коштують $13 мільйонів - дізналися автори розслідування з проєкту "Схеми".

Цивільна дружина народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака Наталія Лавренюк, яку він не вказує в декларації, володіє квартирою на 657 квадратних метрів у центрі Москви, в одному з найдорожчих житлових комплексів російської столиці Knightsbridge Privat Park.

На момент набуття у власність ринкова вартість цього житла становила 13 мільйонів доларів (або близько 350 мільйонів гривень).

Відповідно до офіційного витягу із реєстру речових прав Російської Федерації, Наталія Лавренюк стала власницею квартири у Knightsbridge Privat Park (Москва, вулиця Єфремова, 19) у березні 2020 року.

Житло розташоване на першому поверсі одного із будинків комплексу і має так званий антресольний поверх, тобто два рівні.

Квартири такої площі у комплексі, як про це ідеться в офіційній презентації Knightsbridge Privat Park, – це «респектабельні дворівневі квартири з власними прибудинковими ділянками землі – вкрай рідкісний для Москви тип пропозицій». Також у Knightsbridge Privat Park Наталія Лавренюк володіє чотирма паркомісцями та кількома підвальними приміщеннями.

На час набуття у власність Наталією Лавренюк квартири за один «квадрат» у цьому комплексі на вторинному ринку в середньому просили майже півтора мільйона рублів – тобто трохи менше ніж 20 тисяч доларів. Таким чином, вартість її квартири на 657 квадратних метрів складала близько 13 мільйонів доларів.

Knightsbridge Privat Park складається із чотирьох семиповерхових будинків в англійському неокласичному стилі із закритим парком площею два гектари. Будинки названі на честь англійських династій – Тюдори, Віндзори, Ланкастери, Стюарти. В офіційному буклеті повідомляється, що дизайном займалися відомі дизайнери, серед яких компанія племінника королеви Британії – Девіда Лінлі.

Комплекс також відомий високою вартістю житла і тим, що у ньому мешкає російська владна еліта. Журналісти-розслідувачі знаходили там помешкання керівника «Пошти Росії» Миколи Подгузова (386 кв.м.) іа сестри глави уряду Російської Федерації Михайла Мішустіна (170 кв.м.). Але площа квартири цивільної дружини народного депутата Тараса Козака значно перевищує розміри помешкань російських чиновників у цьому комплексі.

Московська схованка Тараса Козака: квартира за 350 мільйонів гривень у центрі столиці РФ:

Тарас Козак не декларує Лавренюк і відомості про її майно і доходи. Наталія Лавренюк має спільний нафтовий бізнес у Росії з подружжям Оксани Марченко і Віктора Медведчука і численне майно в Україні.

Попри введення Україною персональних санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака, вони наразі, схоже, жодним чином не торкаються значної частини його активів і майна, хоча входять до сфери його впливу. Бо юридично компанії та нерухомість оформлені на його цивільну дружину, яку він роками не вносить до своєї декларації про майно і доходи, хоча цього вимагає закон.