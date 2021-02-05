Родичі медведчукіста Тараса Козака володіють шаленою купою нерухомості

У Козака дуже заможна родина / Слідство-Інфо

Нещодавно під санкції потрапив прихвостень Медведчука нардеп Тарас Козак. Втім, без копійчини він не залишиться, бо завчасно переписав чимало всього на родичів, з'ясували журналісти Слідство-Інфо.

Родичі народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака володіють десятками квартир, будинками та земельними ділянками — переважно у Києві або у Львові, звідки сам Козак родом.

Телеканали — не єдині активи проросійського політика. У своїй декларації за 2019 рік він, зокрема, вказав частки у 12 компаніях. Також він задекларував будинок на 330 квадратних метрів у селі Сокільники, що під Львовом та офіс на 100 квадратних метрів у Львові. У Києві він орендує будинок у компанії, що належить дружині одного з лідерів «ОПЗЖ» Віктора Медведчука Оксані Марченко.

Більшість коштів Козак зберігає у білоруських банках. Відповідно до останньої декларації депутата, всього на рахунках політика у Білорусі — понад 7 мільйонів євро. В українському «Укрбудінвестбанку» Козак зберігає понад 378 тисяч гривень на 30 тисяч євро, а готівкою — 150 тисяч євро та майже 2,5 мільйони гривень.

Та чимало активів все ж оминули українські санкції. Це стосується майна, яке офіційно належить не самому Козаку, а його рідним. Зокрема, молодший брат Тараса Козака Богдан володіє 12-ма квартирами лише у Києві. З них 11 — у житловому комплексі Eliseum, а інша, 12-та квартира площею майже 2500 квадратних метрів розташована на елітному Печерську.

Також у Львові Богдану Козаку належить будинок, квартира, два паркомісця та дві комірки, а у області — будинок та тільки земельних ділянок. Ще 24 ділянки землі по львівській області він орендує. Про молодшого брата нардепа Козака відомо, він веде спільний бізнес із братом Віктора Медведчука Сергієм — зокрема, вони займаються вантажними автомобілями, будівництвом та видобуванням піску.

70-річна матір Тараса Козака Софія — теж не бідна людина. Пенсіонерка володіє квартирою та паркомісцем у Львові, будинком та трьома земельними ділянками у Львівській області. Окрім цього, їй належить чотири квартири у новобудові в столиці.

Ще одна близька до Тараса Козака особа — Наталія Лавренюк — теж володіє низкою нерухомості. Жінка, як встановили наші колеги з програми «Схеми», є цивільною дружиною нардепа та матір’ю його дитини. Також вона займається нафтовидобувним бізнесом у Росії разом з Оксаною Марченко, дружиною Віктора Медведчука.

Лавренюк володіє, зокрема, квартирою в Києві, 10-ма земельними ділянками у Київській області, будинком, квартирою та офісом у Львові. Раніше «Схеми» розповідали про вісім земельних ділянок Наталії Лавренюк у Тарасівці, що під Києвом. Там станом на 2019 рік велося будівництво. Зараз же, відповідно до реєстру нерухомості, на цій землі вже звели три будинки площею понад пів тисячі квадратних метрів. Втім, вони надійно сховані за високим парканом.

Також Наталія Лавренюк володіє й елітною автівкою — MERCEDES-BENZ V 300 D 2020 року випуску. Зараз такий автомобіль коштує близько трьох мільйонів гривень.

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