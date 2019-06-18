ЦИК зарегистрировала первую партию

ЦИК зарегистрировала первую партию

ЦИК зарегистрировала список первой партии. Ею стала "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

"ЦИК зарегистрировала 100 кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО и 164 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Гражданская позиция", в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - сказано в сообщении.

Однако радоваться политсиле пока рановато. Согласно последним соцопросам, она еле-еле набирает 2% голосов. С таким успехом, ее шансы пройти высокими не назовешь .

Напомним, глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что члены комиссии не успеют подготовить бюллетени к досрочным выборам парламента.

Причина проста и прозаична: проблемы с законом о госзакупках. По словам чиновницы, очень сложно провести все тендерные процедуры за 58 дней до выборов.

Слипачук уже обратилась к ВРУ, Кабмину и Зеленскому принять все необходимые решения для подготовки избирательного процесса. Иначе бюллетени просто не распечатают.