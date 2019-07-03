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ЦИК "забанит" Шария и Клюева. Названо условие

11:23
ЦИК "забанит" Шария и Клюева. Названо условие - фото 1
ЦИК "забанит" Шария и Клюева. Названо условие

На днях стало известно о регистрации Анатолия Шария и экс-регионала Андрея Клюева на выборы в ВРУ. Далеко не всем это понравилась. ЦИК решила оправдаться и дать ответ.

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Как оказалось, все еще можно поправить. Но есть одно "но".

Об этом в Facebook написала секретарь ЦИК Наталия Бернацкая.

"Я ответственно заявляю, что если любой из государственных органов в ближайшее время предоставит ЦИК хоть одно доказательство проживания этих лиц в течение последних 5 лет за пределами Украины, я лично внесу постановления об отмене их регистрации", - отметила чиновница.

ЦИК 'забанит' Шария и Клюева. Названо условие - фото 183656

Отметим, что глава МВД Арсен Аваков уже отправил нужный документ на адрес комиссии.

"Провел селекторное совещание с подразделениями МВД Украины по ситуации.По результатам - направил в ЦИК письмо. Надеюсь, что он послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева", - написал министр.

Согласно тексту, экс-регионал последние 5 лет не проживал на территории Украины.

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ЦИК Анатолий Шарий Андрей Клюев Выборы в Раду 2019 Новости Украина
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