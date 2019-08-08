ЦИК подвела финансовые итоги выборов: сколько потратили партии

Партии потратили почти миллиард на рекламу перед выборами

Вечером в среду, 7 августа, центральная избирательная комиссия опубликовала финансовые отчеты, в которых отображена сумма, потраченная политсилами на предвыборную кампанию.

Лидирует в расходных сметах "Слуга народа" Владимира Зеленского, где освоили 114 миллионов 652 тысячи 872 гривны. Судя по всему, не зря, ведь представители партии забрали абсолютное большинство голосов и намерены создавать монокоалицию.

Второе место в своеобразном антирейтинге заняли непроходные "радикалы", потратив на рекламу 111 миллионов 795 тысяч 535 гривен.

В тройке лидеров по закупке рекламы перед выборами оказался и "Голос" Святослава Вакарчука, где сумели освоить 105 миллионов 669 тысяч 560 гривен.

Не бедствовала и переименованная в "Европейскую солидарность" БПП, которой кампания обошлась в 99 миллионов 494 тысячи 126 гривен.

Всерьез потратились и недобитые рыги, которые показали лишь единичные результаты по мажоритарке, - 90 миллионов 616 тысяч 918 гривен. Замыкает пятерку самых транжиристых партий "Украинская стратегия Гройсмана", у которой нашлось 89 миллионов 248 тысяч 700 гривен.

Среди преодолевших проходной пятипроцентный барьер недешевая кампания была у "Батькивщины" Юлии Тимошенко, где купили рекламных проявлений на 87,2 миллиона. Значительно меньше по официальным данным освоила партия коллаборантов и предателей - "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 60,309 миллиона.

Другие политсилы расходовали куда меньшие суммы. Правда, и набрали очень маленькое количество голосов. "Самопомощь", из которой после выборов ушел Андрей Садовый, задекларировала расходы в 28 миллионов 708 тысяч гривен. На два миллиона меньше ушло у "Силы и честь" Игоря Смешко. Причем следует предположить, что из них на рекламу в ее привычном виде ушло тысяч так сто, а остальное забрал себе за работу Дмитрий Гордон.

Выбросил в трубу огромное количество денег и Анатолий Гриценко. Он сумел потратить 25,678 миллиона, но так и не добрался до заветного места в Раде.

Остальные политсилы указали в официальных отчетах не значительные по сравнению с грандами суммы.

Всего же на парламентские выборы политики выбросили 905 миллионов. А вернуть потраченные деньги за счет государственного финансирования смогут лишь немногие.