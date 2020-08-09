ЦИК отменила проведение местных выборов на Донбассе

Выборы невозможно провести даже на части подконтрольной Киеву территории

В субботу, 9 августа, члены ЦИК приняли решение о том, что провести выборы депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов, а также мэров и поселковых голов даже на подконтрольной Украине территории.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, речь идет о 10 громадах в Донецкой и 8 - в Луганской областях, где, по оценкам областных военно-гражданских администраций, провести местные выборы будет невозможно.

Что касается непосредственно оккупированных территорий, то вообще не ясно, почему на Банковой до сих пор не отказались от этой авантюры Ермака. Ведь само проведение голосований в городах, где уже шесть лет правят русские фашисты, абсурдно.

Впрочем, о судьбу выборов в захваченных населенных пунктах в ЦИК еще не определили. Зато официально отказались от голосования в Бахмутском, Волновахском, Мариупольском и Покровском районов Донецкой области, а также Северодонецком и Счастьенском районах Луганской.

Как заявили в ЦИК, такое решение было принято после обращения к ОВГА с просьбой предоставить анализ возможности организации и подготовки к выборам.

- Центральная избирательная комиссия приняла к сведению сделанные выводы и на их основании установила невозможность проведения в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020.

При этом пока выборы в "ДНР" и "ЛНР" не запланированы, как бы это не хотелось Зеленскому и его команде. О желании провести выборы едва ли не любой ценой и даже при наличии оккупантов многократно говорил и сам президент, и глава его офиса. Но, определенно, участие жителей ныне захваченных русскими территорий в голосовании уже в октябре нельзя назвать хорошей затеей. Поскольку, во-первых, для подготовки процесса нужно приступать уже сейчас. Во-вторых, войска страны-террориста по-прежнему не собираются уходить с наших территорий. А, самое главное, до тех пор, пока на Донбассе действует российская пропаганда, допускать запуск процесса выборов вообще невозможно. Особенно в условиях, когда на участки пойдут коллаборанты, не лишенные гражданских прав, и желающие уничтожения Украины.