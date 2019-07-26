ЦИК обработала все протоколы на досрочных парламентских выборах

ЦИК завершила подсчет голосов

В пятницу, 26 июля, работники центральной избирательной комиссии завершили марафон подсчетов голосов по многомандатному округу на выборах народных депутатов в Раду девятого созыва.

Сегодня утром на сайте ЦИК в разделе веб-отображение информационно-аналитической системы "Внеочередные выборы народных депутатов Украины 2019" появились окончательные данные розыгрыша мандатов.

Согласно официальным результатам, победителем выборов стала партия Владимира Зеленского "Слуга народа", которая в пух и прах разнесла всю старую политическую элиту, протащив в списки напрямую связанных с ней людей. С 43,16% голосов избирателей, с поддержкой 6 миллионов 307 тысяч 97 украинцев "новые лица" займут большинство мест в новом парламенте.

На втором месте с показателем в 13,05% и почти двумя миллионами голосов оказались рыги, мимикрировавшие под "Оппозиционную платформу - "За жизнь".

Оторвались коллаборанты от "Батькивщины" Юлии Тимошенко почти на пять процентов. Непотопляемая ЮВТ набрала 8,18% поддержки. Чуть меньше - у переименованной в "Европейскую солидарность" БПП - 8,1%.

Замыкает пятерку проходных партий "Голос" Святослава Вакарчука - 5,82% голосов.

Остальным политсилам не хватило голосов для попадания в Раду девятого созыва. Тем не менее, "радикалы" Олега Ляшко, "Сила и честь" Игоря Смешко, "Оппоблок" и "Украинская стратегия Гройсмана" вместе с партией Шария и "свободовцами" получат доступ к бюджетному финансированию, поскольку набрали на выборах больше двух процентов голосов.

Состав Верховной Рады 9 созыва - представительство партий:

"Слуга народа" - 254 депутата (124 - по списку, 130 - мажоритарщики)

"За Життя" - 43 депутата (37 - по списку, 6 - мажоритарщики)

"Батьківщина" - 26 депутатов (24 по списку, 2 - мажоритарщики)

"Европейская солидарность" - 25 депутатов (23 по списку, 2 - мажоритарщики)

"Голос" - 20 депутатов (17 по списку, 3 - мажоритарщики)

Другие партии - 10 депутатов (все - мажоритарщики), самовыдвиженцы - 46 депутатов все - мажоритарщики).