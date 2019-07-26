ЦИК обработала все протоколы на досрочных парламентских выборах
В пятницу, 26 июля, работники центральной избирательной комиссии завершили марафон подсчетов голосов по многомандатному округу на выборах народных депутатов в Раду девятого созыва.
Сегодня утром на сайте ЦИК в разделе веб-отображение информационно-аналитической системы "Внеочередные выборы народных депутатов Украины 2019" появились окончательные данные розыгрыша мандатов.
Согласно официальным результатам, победителем выборов стала партия Владимира Зеленского "Слуга народа", которая в пух и прах разнесла всю старую политическую элиту, протащив в списки напрямую связанных с ней людей. С 43,16% голосов избирателей, с поддержкой 6 миллионов 307 тысяч 97 украинцев "новые лица" займут большинство мест в новом парламенте.
На втором месте с показателем в 13,05% и почти двумя миллионами голосов оказались рыги, мимикрировавшие под "Оппозиционную платформу - "За жизнь".
Оторвались коллаборанты от "Батькивщины" Юлии Тимошенко почти на пять процентов. Непотопляемая ЮВТ набрала 8,18% поддержки. Чуть меньше - у переименованной в "Европейскую солидарность" БПП - 8,1%.
Замыкает пятерку проходных партий "Голос" Святослава Вакарчука - 5,82% голосов.
Остальным политсилам не хватило голосов для попадания в Раду девятого созыва. Тем не менее, "радикалы" Олега Ляшко, "Сила и честь" Игоря Смешко, "Оппоблок" и "Украинская стратегия Гройсмана" вместе с партией Шария и "свободовцами" получат доступ к бюджетному финансированию, поскольку набрали на выборах больше двух процентов голосов.
Состав Верховной Рады 9 созыва - представительство партий:
"Европейская солидарность" - 25 депутатов (23 по списку, 2 - мажоритарщики)