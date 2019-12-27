Цифровое пианино: рекомендации по выбору

Цифровое пианино не следует путать с синтезатором

Цифровое пианино отнюдь не синтезатор.

Оно создано в непосредственной близости к классическому фортепианному по нажатию клавиш и звучанию, узнать детально на https://musician.ua. Это и отличает его от синтезатора.

На что в первую очередь обратить внимание?

1) Клавиши. Цифровое пианино хорошего качества имеет 88 полноразмерных клавиш. Это эталон, свойственный акустическим пианино. Если вы покупаете инструмент для профессионала, а бюджет ограничен, конечно, можно обратить внимание на инструменты, состоящие из 76 клавиш. Но если ваш ребенок или вы планируете брать уроки у учителя на акустическом пианино с 88 клавишами, а по возвращению домой, сядете за инструмент с ограниченным количеством клавиш, это не принесет пользы вашей игре. При покупке инструмента для учебы его следует выбирать таким образом, чтобы он как можно больше соответствовал формату акустического пианино.

2) Корпус. Если вы выбираете инструмент для ученика, необходимо выбрать корпусный инструмент (то есть пианино в деревянном футляре и с тремя педалями). Освоение на инструменте положения руки и правильной посадки довольно проблематично, если он не сбалансирован на правильной высоте, свойственной акустическому инструменту.

3) Механика клавиатуры. Должна согласовываться с акустическим пианино: молоточковая клавиатура, с постепенным уменьшением жесткости нажатия клавиш нижнего регистра к клавишам верхнего регистра.

4) Мощная акустическая система. Восприятие инструмента зависит от диаметра, качества и мощности встроенных динамиков. Следовательно, необходимо учитывать, что мощные и высококачественные динамики устанавливаются именно в массивных корпусных инструментах, а динамики мощностью 6-12 Вт — в компактных пластиковых. Если вы играете в комнате маленькой квартиры, то общей мощности в 10-20 Вт будет достаточно. Если впереди серьезное выступление, то для помещения в 200 метров необходим инструмент мощностью 60-100 Вт. С другой стороны, если вы выступаете на сцене или гастролируете, вы подключите инструмент к системе звукоусиления.

5) Полифония. Среди его технических характеристик инструмента для его полноценного звучания должна быть 128-нотная полифония.

Эти рекомендации не взяты с нуля. Главной концепцией для игры на пианино является посадка ученика, правильное расположение рук и правильное извлечение звука. Если вы или ваш ребенок научитесь играть на пианино слишком легкими нажатиями клавиш или на неправильной высоте, это задержит процесс обучения и повлияет на качество игры.

Важно понимать, что естественный звук является ключевым показателем качества цифрового инструмента.

Плюсы цифровых пианино:

Отлично подходит для обучения как дома, так и в школе/училище.

Не требует настройки. Достаточно подключить инструмент к сети и приступать к игре.

На некоторых моделях есть возможность записать полноценные произведения.

Можно играть в наушниках.

Практически все модели имеют встроенный метроном.

Передвигается одной человеческой силой.

Дополнительные факторы при выборе

При выборе модели цифрового пианино учитывается фактор производителя. Качество звука цифрового инструмента зависит от электроники, которой оно оснащено. При покупке цифрового пианино рекомендуем обратить внимание на наличие в линейке профессиональных электронных фортепиано этого производителя.

Наличие широкого спектра инструментов, в том числе дорогих профессиональных моделей, говорит о том, что у этого производителя есть технологии, обеспечивающие высочайшее качество звучания электронного пианино. Это означает, что даже в более дешевых моделях звук будет лучше по сравнению с моделями дешевых производителей, которые не имеют дорогих профессиональных моделей в своей линейке.