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Чужак - второй сезон успешного сериала под большим вопросом

Вчера, 18:38
Чужак стал чужим для канала HBO - фото 1
Чужак стал чужим для канала HBO

Канал HBO отказался продлевать на второй сезон адаптацию "Чужака" Стивена Кинга. Проект, который стал одним из самых ярких и страшных сериалов 2020 года, теперь под угрозой закрытия.

Авторы шоу надежды не теряют и активно ищут для "Чужака" новый дом.

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Каналу НВО не понравилась история, придуманная для второго сезона, и в итоге от него отказались.

При этом обе стороны отметили, что довольны результатами сотрудничества, и пожелали друг другу удачи.

Сценарий был уже написан и даже одобрен самим Стиеном Кингом. Он должен расширить вселенную и сосредоточиться на Холли Гибни. Кроме того, у создателей есть план развития сюжета.

«Чужак» стал одним из самых популярных новых сериалов HBO, который стабильно набирал аудиторию по мере выхода новых эпизодов.

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