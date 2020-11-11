Чужак - второй сезон успешного сериала под большим вопросом
Канал HBO отказался продлевать на второй сезон адаптацию "Чужака" Стивена Кинга. Проект, который стал одним из самых ярких и страшных сериалов 2020 года, теперь под угрозой закрытия.
Авторы шоу надежды не теряют и активно ищут для "Чужака" новый дом.
Каналу НВО не понравилась история, придуманная для второго сезона, и в итоге от него отказались.
При этом обе стороны отметили, что довольны результатами сотрудничества, и пожелали друг другу удачи.
Сценарий был уже написан и даже одобрен самим Стиеном Кингом. Он должен расширить вселенную и сосредоточиться на Холли Гибни. Кроме того, у создателей есть план развития сюжета.
«Чужак» стал одним из самых популярных новых сериалов HBO, который стабильно набирал аудиторию по мере выхода новых эпизодов.