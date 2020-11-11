Чужак - второй сезон успешного сериала под большим вопросом

Чужак стал чужим для канала HBO

Канал HBO отказался продлевать на второй сезон адаптацию "Чужака" Стивена Кинга. Проект, который стал одним из самых ярких и страшных сериалов 2020 года, теперь под угрозой закрытия.

Авторы шоу надежды не теряют и активно ищут для "Чужака" новый дом.

Каналу НВО не понравилась история, придуманная для второго сезона, и в итоге от него отказались.

При этом обе стороны отметили, что довольны результатами сотрудничества, и пожелали друг другу удачи.

Сценарий был уже написан и даже одобрен самим Стиеном Кингом. Он должен расширить вселенную и сосредоточиться на Холли Гибни. Кроме того, у создателей есть план развития сюжета.

«Чужак» стал одним из самых популярных новых сериалов HBO, который стабильно набирал аудиторию по мере выхода новых эпизодов.