Чумак отменил главное достижение Матиоса за все годы

Виктор Чумак отменил решение "попередника"

Вступивший на прошлой неделе в должность главного военного прокурора Виктор Чумак начал обживаться на новом месте и уже сделал больше, чем его предшественник.

Своим распоряжением Виктор Чумак отменил прешение своего скандального "попередника" Анатолия Матиоса, а именно - вновь открыл доступ к электронным декларациям военных прокурорв.

"Отныне информация о состоянии военных прокуроров станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении пресс-службы Главной военной прокуратуры.

Матиос сделал тайными е-декларации своих подопечных в 2017, ссылаясь на военную тайну и все такое прочее, на самом же деле - таким образом он хотел уберечь себя и своих подопечных от коррупционных расследований. Наиболее резонансным, помимом миллионов самого Матиоса, была история военного прокурора Константина Кулика, который переписалд элитное жилье и машины люкс-класса на свою гражданскую жену и, благодаря вмешательству шефа - не понес никаких взысканий за это.

Решение Матиоса в марте 2017 и последующее исчезновение е-деклараций военных прокуроров спустя две недели - 14 апреля 2017 наделало много шума, но не имело никаких последствий, пока Матиос оставался на работе. Теперь же главный военный прокурор Чумак скандальное постановление отменил.