Что выбрать: электровелосипед или электросамокат?
Среди большого выбора персонального электротранспорта наиболее популярны самокаты и велосипеды с электромотором. Часто бывает, что покупатели не могут принять решение, какому персональному транспортному средству отдать свое предпочтение, что же выбрать – электрический велосипед или самокат?
Компания ELITEBIKE+ поможет вам разобраться в этом вопросе, поскольку является одним из крупнейших импортеров электротранспорта в Украине. Постараемся объективно предоставить необходимую информацию, чтобы вы могли сравнить все характеристики этого транспорта – сильные и слабые стороны.
Что общего между электрическим вело и самокатом?
По своей главной задачи – поездка из пункта А в пункт Б – эти средства передвижения одинаковы. Однако есть немало отличий не только по дизайну, но и по техническим характеристикам. К примеру, электробайк превосходит самокат по скорости, которую он способен развивать, но и его цена больше стоимости электросамоката. В то же время, электросамокат – имеет компактные размеры и отлично подходит для неспешных прогулок городскими тротуарами.
В чем отличия?
Электросамокат, благодаря своему небольшому весу и маневренности, чаще используется для поездок дальностью от 5 до 10 км. Если на пути подземные переходы и лестницы - его удобнее переносить, легче перемещаться общественным транспортом, да и понадобится меньше места при его хранении.
Электровелосипед тяжелее электросамоката, поэтому его больше покупают мужчины, нежели девушки, поскольку у них возникают проблемы при перевозке самоката городским транспортом. Исключением являются складные байки, но механизм трансформации у них сложнее. Электровелосипед идеален для продолжительных поездок, будь то городские тротуары, парковые аллеи или горные тропы - он везде сможет развить желаемую скорость. К тому же, имеет отличную эргономику, запас хода и хорошую проходимость.
Однако, ездить на велосипеде с электромотором умеет не каждый. Электросамокат в таком случае - отличный вариант: научиться ездить на нем намного проще, чем на велосипеде.
В любом случае, важно перед покупкой транспортного средства определиться с целью и условиями эксплуатации. Электросамокат более приспособлен для перемещения по городу, а электровелосипед удобен для бездорожья и загородной жизни. Но если вам все-равно сложно сделать выбор, приходите к нам в ELITEBIKE+, сделайте на бесплатном тест-драйве несколько кругов на желаемом электротранспорте. Вы будете намного увереннее в выборе своего «железного друга».