Что выбрать: электровелосипед или электросамокат?

Среди большого выбора персонального электротранспорта наиболее популярны самокаты и велосипеды с электромотором. Часто бывает, что покупатели не могут принять решение, какому персональному транспортному средству отдать свое предпочтение, что же выбрать – электрический велосипед или самокат?

Компания ELITEBIKE+ поможет вам разобраться в этом вопросе, поскольку является одним из крупнейших импортеров электротранспорта в Украине. Постараемся объективно предоставить необходимую информацию, чтобы вы могли сравнить все характеристики этого транспорта – сильные и слабые стороны.

Что общего между электрическим вело и самокатом?

По своей главной задачи – поездка из пункта А в пункт Б – эти средства передвижения одинаковы. Однако есть немало отличий не только по дизайну, но и по техническим характеристикам. К примеру, электробайк превосходит самокат по скорости, которую он способен развивать, но и его цена больше стоимости электросамоката. В то же время, электросамокат – имеет компактные размеры и отлично подходит для неспешных прогулок городскими тротуарами.

В чем отличия?

Электросамокат, благодаря своему небольшому весу и маневренности, чаще используется для поездок дальностью от 5 до 10 км. Если на пути подземные переходы и лестницы - его удобнее переносить, легче перемещаться общественным транспортом, да и понадобится меньше места при его хранении.

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