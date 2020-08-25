Что такое оплодотворение in vitro: простыми словами

Многие слышали выражение in vitro, относящееся к оплодотворению. Но не все правильно понимают его значение. Еще больше с толку сбивает перевод фразы, которая буквально означает "в пробирке".

Один из мифов, связанных с этим процессов, говорит о том, что ребенка можно "вырастить" в лабораторных условиях — выбрать рост, цвет глаз, особенности волос и другие параметры. Другие же считают, что подобные условия делают малыша чуть ли не искусственным, ненастоящим — сильно отличающимся от обычных детей. Все это не имеет никакого отношения к реальным процессам искусственного оплодотворения.

Суть в том, что этап, именуемый "пробиркой" (то есть лабораторный) — это лишь часть большого процесса, который в основном имеет прямое отношение к организму женщины. Подробнее о том, как происходит такое оплодотворение в естественном цикле, читайте здесь https://sana-med.com.ua/ru/eko-v-estestvennom-cikle — на сайте "Клиники профессора Феськова".

Есть еще вариант ЭКО, при котором требуется предварительная гормональная стимуляция, чтобы получить достаточное количество яйцеклеток.

Основные циклы ЭКО и место in vitro в них

Упрощенная схема работы при искусственном оплодотворении выглядит так:

После тщательного обследования и допуска к процедуре женщине назначается гормональная терапия. Если речь о естественном цикле, этот этап пропускается.

Производится забор яйцеклеток — они направляются в лабораторию.

В лаборатории — тот самый этап in vitro — материал проверяется, проводится оплодотворение яйцеклеток и создание эмбрионов.

Через 3-5 дней развития эмбрионов они в количестве 2-3 штук (в зависимости от пациентки) перемещаются в матку.

Если наступает процесс беременности (30-40% случаев для первой попытки), дальше все развитие плода происходит естественным путем.

Из этой схемы хорошо видно, что лабораторный этап занимает мизерное время по сравнению с самим этапом подготовки, а затем вынашиванием и рождением ребенка. По сути, это важный вспомогательный инструмент, который помогает зачатию случиться — а уже дальше все происходит так, как и должно происходить в природе.

Еще раз о мифах

Из описания этапов мы делаем вывод, что процедура никак не похожа на «выращивание ребенка в пробирке», а также не позволяет создавать человека с нужными параметрами из ничего. Для оплодотворения яйцеклетки используется либо сперма партнера, либо материал донора — соответственно, ребенок наследует признаки обоих участников. Это происходит по такому же принципу, как и у любых других детей.

Есть миф, связанный с тем, что подобные малыши часто болеют, у них больше патологий. И это тоже не соответствует действительности. Все материалы тщательно проверяются, что помогает значительно снизить риски проблем. А еще перед искусственным оплодотворением оба партнера (доноры в том числе) проходят всестороннее обследование, сдают анализы. То есть факторы, которые повлияли бы на здоровье плода со стороны родителей, тоже сводятся к минимуму. Это не означает, что нет вообще никаких рисков — минимальные остаются всегда. Но в случае с таким оплодотворением проблемы обычно связаны с ситуациями, которые не зависят от врачей или самих родителей (несчастные случаи во время родов, сильный стресс во время беременности). Опасаться за здоровье ребенка точно не стоит, на это нет никаких обоснованных причин.

Такой способ оплодотворения спас от бесплодия огромное количество пар, позволив женщинам и мужчинам стать счастливыми родителями самых обычных, но таких долгожданных детей.