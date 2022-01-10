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Что нужно знать любителям лотерей?

12:04
Что нужно знать любителям лотерей? - фото 1

В Украине стремительно растет популярность лотерей. Эксперты объясняют это нестабильной эпидемиологической ситуацией. Игра в лото помогает скрасить досуг, отвлечься от обыденных проблем.

Большинство лотерейных операторов устраивает увлекательные шоу по ходу розыгрышей. Это помогает с головой окунуться в мир азарта.
Организаторы предлагают участникам различные виды лото (мгновенные, тиражные, онлайн). Например, значительный выбор лотерей разных типов можно найти, перейдя по ссылке https://unl.ua/uk/. Такой подход помогает удовлетворить потребности игроков с различным вкусом.

Какими бывают лотерейные стратегии?

Выбор тактики зависит от типа выбранного лото. Перед началом игры участникам рекомендуется внимательно ознакомиться с условиями. Для тиражных лотерей зачастую применяют следующие стратегии:

  • "Синдикат". Данная тактика подразумевает покупку билетов значительной группой лиц. При получении выигрыша участники делят призовую сумму между собой поровну.
  • Отслеживание частоты выпадения номеров. Это можно сделать с помощью видеозаписей предыдущих розыгрышей.
  • Покупка многотиражных билетов. Посредством тактики весной 2021 г. был сорван рекордный джекпот.

Некоторые пользуются долгосрочными стратегиями. Часто джекпоты срывают участники, для которых покупка лотерей стала традицией.

Психология игры в лото

К процессу необходимо подходить без эмоций. Например, некоторые игроки после проигрышей хотят непременно сразу же отыграться. Подобное поведение чревато потерей средств и еще большим ухудшением настроения.
Голову может вскружить и серия побед. Многие участники начинают верить в мистический характер своего везения, поэтому зачастую отвергают логику и здравый смысл. Тут важно, чтобы рядом был человек, который сможет образумить заигравшегося любителя лотерей.

Особенности выплаты джекпотов

Необходимо помнить, что при перечислении выигрышей часть суммы уходит на уплату налогов. В Украине ставка составляет 18%. Некоторые операторы выплачивают джекпоты постепенно. Это делается умеренно, чтобы победитель не начал сорить деньгами себе во вред.
После оглашения выигрышной комбинации у триумфатора имеется ограниченный период времени, чтобы получить призовые. По исходу данного периода выигранная сумма причисляется обратно к джекпоту. Детальнее об условиях выплат выигрышей можно узнать в тематических блогах (например, на сайте УНЛ).

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