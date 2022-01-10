Что нужно знать любителям лотерей?

В Украине стремительно растет популярность лотерей. Эксперты объясняют это нестабильной эпидемиологической ситуацией. Игра в лото помогает скрасить досуг, отвлечься от обыденных проблем.

Большинство лотерейных операторов устраивает увлекательные шоу по ходу розыгрышей. Это помогает с головой окунуться в мир азарта.

Организаторы предлагают участникам различные виды лото (мгновенные, тиражные, онлайн). Например, значительный выбор лотерей разных типов можно найти, перейдя по ссылке https://unl.ua/uk/. Такой подход помогает удовлетворить потребности игроков с различным вкусом.

Какими бывают лотерейные стратегии?

Выбор тактики зависит от типа выбранного лото. Перед началом игры участникам рекомендуется внимательно ознакомиться с условиями. Для тиражных лотерей зачастую применяют следующие стратегии:

"Синдикат" . Данная тактика подразумевает покупку билетов значительной группой лиц. При получении выигрыша участники делят призовую сумму между собой поровну.

. Данная тактика подразумевает покупку билетов значительной группой лиц. При получении выигрыша участники делят призовую сумму между собой поровну. Отслеживание частоты выпадения номеров. Это можно сделать с помощью видеозаписей предыдущих розыгрышей.

Это можно сделать с помощью видеозаписей предыдущих розыгрышей. Покупка многотиражных билетов. Посредством тактики весной 2021 г. был сорван рекордный джекпот.

Некоторые пользуются долгосрочными стратегиями. Часто джекпоты срывают участники, для которых покупка лотерей стала традицией.

Психология игры в лото

К процессу необходимо подходить без эмоций. Например, некоторые игроки после проигрышей хотят непременно сразу же отыграться. Подобное поведение чревато потерей средств и еще большим ухудшением настроения.

Голову может вскружить и серия побед. Многие участники начинают верить в мистический характер своего везения, поэтому зачастую отвергают логику и здравый смысл. Тут важно, чтобы рядом был человек, который сможет образумить заигравшегося любителя лотерей.

Особенности выплаты джекпотов

Необходимо помнить, что при перечислении выигрышей часть суммы уходит на уплату налогов. В Украине ставка составляет 18%. Некоторые операторы выплачивают джекпоты постепенно. Это делается умеренно, чтобы победитель не начал сорить деньгами себе во вред.

После оглашения выигрышной комбинации у триумфатора имеется ограниченный период времени, чтобы получить призовые. По исходу данного периода выигранная сумма причисляется обратно к джекпоту. Детальнее об условиях выплат выигрышей можно узнать в тематических блогах (например, на сайте УНЛ).