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Что нужно обязательно учесть при выборе бойлера

Вчера, 15:58
Что нужно обязательно учесть при выборе бойлера - фото 1

Первое, на что ориентируются, покупая водонагреватель – литраж.

Для одиноких людей и маленькой семьи идеален бойлер 50 литров в Moyo. Его хватит, чтобы искупаться и вымыть посуду. Он не занимает много места. Такой объем часто приобретают, когда не хотят долго ждать нагрева воды: выгоднее установить два небольших устройства на кухне и в ванной, ускорив тем самым на 1,5-2 часа получение горячей воды. Но вместительность – не единственный параметр. Следует также учитывать перечисленные ниже характеристики.

Способ монтажа

Может быть вертикальным, горизонтальным или универсальным. Вариант установки влияет в первую очередь на комфорт эксплуатации и позволяет сэкономить место. В компактном помещении подвешенный под потолком горизонтально, бойлер не будет мешать и не станет причиной шишки на голове. Установить его можно даже в санузле над унитазом.

Производители все чаще выпускают универсальные модели, например, бойлер Аристон из этого каталога https://www.moyo.ua/bt/klimaticheskaya-tekh/vodonagrevately/boylery/ariston/. Его фишка в том, что монтаж возможен горизонтально или вертикально. При желании можно легко поменять место установки.

Форма

Нагреватели воды бывают:

  1. Прямоугольные – гармонично смотрятся в интерьере и более экономичны за счет толстого слоя изоляции.
  2. Цилиндрические – стоят дешевле прямоугольных, отличаются широким ассортиментом.

Есть также Slim-бойлеры, характеризующиеся уменьшенным диаметром и как следствие – быстрым нагревом.

Материал

Для предотвращения появления ржавчины на баке используют два решения: его изготавливают из нержавейки либо наносят сверху защитное покрытие.

Кажется, что нержавейка – идеальное решение. Но на практике такие емкости могут протекать через слабые места – участки швов. Усилить сопротивление коррозии помогает эмалевое покрытие. Чем толще металл и слой эмали, тем дольше живет бойлер.

На современные бойлеры эмаль наносится порошковым электростатическим способом и обжигается под температурой 850 °С. Это делает ее прочной, при нагреве бака она расширяется, и сужается при остывании, что не дает лазейку трещинам. Хотя бойлер с такой защитой служит дольше аналогов из нержавейки.

Тип нагрева

Обозначается в характеристиках как мокрый или сухой нагреватель. Что это значит:

  • В первом случае нагреватель находится в воде и со временем покрывается налетом. Он начинает хуже функционировать, а расход электричества увеличивается. Такие модели подходят только для мягкой воды.
  • При втором принципе нагреватель расположен в герметичной капсуле и с водой не взаимодействует. Поэтому ему ничего не грозит.

Некоторые устройства оснащены несколькими нагревателями. Это позволяет ускорить нагрев.

Без тепла жить некомфортно, особенно в холода. В современных условиях, когда горячее водоснабжение часто отсутствует, бойлер выручит жителей квартир, и просто необходим для частных домовладений без водопровода. Надеемся, мы ознакомили вас с основными параметрами, и вы знаете, что делать, чтобы устройство служило исправно много лет.

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