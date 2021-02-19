Что делать, когда нет сети Киевстар на iPhone

Проблема с отсутствием сети Киевстар на iPhone периодически проявляется в разных украинских городах.

В этом легко убедиться, если зайти на форум мобильного оператора Киевстар. Что можно сделать в такой ситуации?

Как понять, что делать с отсутствием сети

Когда отсутствует возможность связаться с родными и близкими, а особенно если речь идет о деловой поездке, это действительно огорчает. Если под рукой есть другой телефон, то стоит проверить, работает ли СИМ-карта в принципе. Если ее переставили и все в порядке, значит, дело в самом гаджете. Если же нет, то проблема в сети.

В первом случае следует обращаться в сервисный центр. Иногда помогает перезагрузка Айфона, но это срабатывает не всегда. Такая проблема характерна для гаджетов 11 поколения и, к сожалению, мобильный оператор и сервисный центр тут бессильны. Проверить можно достаточно просто: вставить в гаджет карточку другого оператора. Если и он не работает, то со стороны Киевстара проблема не решится.

Если же проблема возникла все-таки оператора, обязательно нужно обратиться в колл-центр и сообщить о ней. Иногда дело в том, что не была перенастроена конкретная БС, так что в одной части города телефон ловит отлично, в то время как в другой не ловит вообще.

Как выглядит проблема с 4 джи и Айфонами

На СИМ-карте Киевстар перестает работать интернет после переключения устройства в режим LTE. Потом пропадает и покрытие. Это также распространенная проблема, решить которую точно поможет консультант мобильного оператора. В некоторых случаях симку приходится даже менять на новую.

Таким образом, многие пользователи отмечают, что проблема, когда нет сети Киевстар на iPhone, встречается, к сожалению, достаточно часто. К тому же к ней добавляется еще одна - быстрее разряжается телефон. В таком случае обязательно следует обратиться в сервисный центр Эппл, чтобы убедиться в том, что проблема возникла не со стороны гаджета. Если дело в нем, то ее могут исправить специалисты, а если нет, то клиенту следует позвонить в колл-центр или обратиться в офис компании Киевстар.

Какие разъяснения дает мобильный оператор по этому поводу? Иногда действительно бывает так, что БС не успевают за теми обновлениями, которые устанавливаются на гаджетах, так что нужно просто немного подождать и не спешить переходить на другого оператора, как это делают некоторые пользователи.

На форуме оператора также можно задать соответствующий вопрос и обязательно дождаться при этом ответа, поскольку специалисты обязательно его мониторят, проверяю предоставленную пользователем информацию и дают ему рекомендации по устранению проблемы либо указывают, в чем именно может заключаться ее причина.

Таким образом, при возникновении проблемы с режимом LTE в Айфоне можно предполагать, что причина - либо в нем самом, либо со стороны мобильного оператора. В любом случае обычно она обычно решается, причем достаточно быстро. Случаи, когда сеть не ловит длительно, достаточно редкие и являются скорее исключением.