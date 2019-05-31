Чорний Ворон: актеры и дата выхода экранизации романа Василя Шкляра

Чорний Ворон: съемки закончились в декабре 2018 / 1+1

В Киеве завершают съемки фильма "Чорний Ворон" по роману "Залишенець" Василя Шкляра. Последние сцены - потасовок с русскими большевиками доснимают на заводах и в промышленных районах Киева. Фильм будет готов к выходу в 2019 году.

На заброшенном винном заводе в Киеве доснимали последние сцены из фильма "Чорний Ворон" по одноименному роману Василя Шкляра (Залишенець: Чорний ворон). Фильм выйдет во всех кинотеатрах Украины в 2019 году, но пока что точной даты не называют.

Производством фильма занимался Тарас Ткаченко ("Гнездо горлицы"), который был лично знаком с Василем Шкляром еще до начала съемок, и с удовольствием взялся за дело.

Чорний ворон 2019 - смотрите трейлер фильма онлайн:

Съемочная группа снимала в Киеве финальную битву - 8 украинских атаманов сошлись в рукопашной с 10 русскими большевиками.

"Это большая драка, сложная, в постановке, сложная в раскадровке. Каскадерские роли играют в фильме сами актеры. У нас все актеры имеют физическую подготовку, имеют подготовку верховой езды. Все верховые трюки выполняют сами, бьются сами, стреляют сами", - говорит Тарас Ткаченко.

Режиссер фильма Тарас Ткаченко

Хоть фильм и заказал "1+1", Ткаченко давно ждал этого момента, и с воодушевлением принялся за работу - он даже привлек Шкляра в качестве консультанта по фильму.

Автор романа Василий Шкляр совершенно спокойно воспринял творческие вольности актеров и режиссера, которые попросили в этих сценах убрать текст. Тем более, что над сценарием сам писатель не работал, а лишь просматривал его, давал некоторые рекомендации и приезжал на съемки важных с его точки зрения эпизодов.

Роман "Залишенець" описывает борьбу украинцев из "Холодноярской республики" против русских большевиков в 1920-х, и уже стал легендарным произведением в Украине. Тарас Ткаченко признался, что старался снимать максимально приближенно к книге, и множество сцен получились именно такими. Но в фильме присутствует и художественный вымысел.

Тарас Цимбалюк - Иван Ворон

Кроме того, подбор актеров вызвал определенные вопросы - по многим героям романа и реальным героям событий уже не осталось достоверной информации. Именно тут режиссеру пришлось максимально пользоваться консультациями Шкляра и собственным видением героев.

Глава ГУ НКВД и главный злодей, которого сыграл Алексей Тритенко

Кино также обрисовывает историю жизни и любви украинца Ивана по прозвищу Ворон. Ему выпала судьба стать непосредственным участником повстанческого движения "Холодноярской республики". Он сознательно жертвует семейным уютом и начинает борьбу за независимость Украины, а с ней – и за свободу собственной семьи.

Роль главного героя в фильме исполняет Тарас Цымбалюк - актер, известный по проектам "Центральная больница" и "Село на мільйон".

Главного злодея играет Алексей Тритенко. Он признался, что роль злодея-большевика далась ему просто - злодеи довольно переменчивы, и всегда готовят еще один план нападения.

Главная героиня - Ксения Данилова

Ксения Данилова играет возлюбленную Ворона, а актер театра и кино Остап Дзядек играет в фильме Ивана Деркача.

Исторический экшн "Чорний Ворон" должен выйти во всех кинотеатрах Киева в 2019 году.

Напомним, весной 2018 в Киеве начались съемки фильма о Голодоморе "Гарет Джонс", кторый также выходит в 2019 году.