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Сергей Иванов

Чому Саакашвілі "кинув" Кличка

12:10
Саакашвілі вважає Кличка надто токсичним - фото 1
Саакашвілі вважає Кличка надто токсичним

Новина про те, що Міхеїл Саакашвілі не піде на вибори разом с партією Віталія Кличка "УДАР" приголомшила багатьох. Журналіст Сергій Іванов пояснює, чому так сталося.

Саакашвілі прогнозовано кинув партію столичних казнокрадів Кличка, відмовившись від об‘єднання.

Не маю ілюзій, що цей демарш був продиктований міркуваннями совісті, адже такі міркування в політиці давно нічого нікому не диктують. Тут ідеться радше про неспівмірність неминучих репутаційних збитків з примарними профітами. Укладати союз з Кличком - лютий зашквар навіть для людини, яка агітувала за Березенка.

Кличко - це, можливо, успішний бренд, але десь не тут. Тут Кличко - вкрай неуспішний мер, який запам’ятається хіба що своїми провальними проектами, проваленими дорогами, розваленим ЖКГ і казково дорогими сходами з підсвіткою. Плюс Могилевич, плюс Фірташ, плюс Льовочкін, плюс горезвісний партнер мера, одіозний “смотрящий” за Києвом Столар, 11-й номер в списках партії Медведчука - все це геть не капіталізує політичне ім‘я Кличка, у т.ч. на міжнародній арені.

Так що на місці Віталія Володимировича я б не ображався на Міхеїла Нікалозовича. Міхо - чувак модний і цінує лише актуальні бренди, а Кличко зараз - це светр ”BOYS” і “Лада Калина” в одному флаконі - немодне, нецікаве, неактуальне невідомо що.

Пост Сергія Іванова на фейсбуці:

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Виталий Кличко Михеил Саакашвили Сергей Иванов Мнение Новости Украина
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