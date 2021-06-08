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Чоловік у зеленій футболці дав ляпаса президенту Франції

19:25
На президента Франції напав навіжений - фото 1
На президента Франції напав навіжений / АР

Президент Франції Еммануель Макрон отримав ляпас 8 червня під час свого візиту до департаменту Дром на південному сході Франції.

чоловік у зеленій футболці, окулярах і масці кричить «Геть Макронізм» («A Bas La Macronie»), а потім дає ляпас президенту Франції, який підійшов до нього.

Служба безпеки Макрона оперативно втрутилася в інцидент і повалила чоловіка на землю, а самого президента відвела убік.

За словами депутата французького парламенту Еріка Кокереля, чоловік, що вдарив Макрона, викрикував "радикально праві роялістські гасла". Зокрема, він вигукнув "Montjoie Saint-Denis" - французький королівський бойовий клич.

Дивіться відео інциденту:

Політики один за іншим висловлюють підтримку президенту і говорять про неприпустимість насильства в демократичній країні.

В результаті інциденту двоє чоловіків були затримані.

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паноптикум Франция Эммануэль Макрон Новини Мир
УНІАН
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