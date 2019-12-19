Члены НАПК перед увольнением навыписывали себе пособий по 180 тысяч

Наталья Новак недовольна уходом старой команды из НАПК

Постоянно получающие совершенно дикие премии за несуществующую переработку, уже бывшие руководители Национального агентства по вопросам противодействия коррупции проявили дополнительную жадность перед увольнением.

Как оказалось, разогнанные в октябре топы из НАПК сбежали из ведомства по принципу "после нас хоть потоп".

Члены нацагентства, поняв, что сохранить свои хлебные должности, на которых можно совершенно ничего не делать, решили выписать себе материальную помощь. Само собой, немалую.

Как утверждает исполняющая обязанности главы ведомства Наталья Новак, абсолютно каждый член НАПК получил от 100 до 180 тысяч гривен. При этом на счетах антикоррупционного агентства не осталось денег даже для выплат зарплат персоналу.

- Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они уволились, забрали трудовые книжки, выплатили материальную помощь на социально-экономические нужды. Я не помню точную сумму, но каждый из пяти членов и руководителя получил от 100 до 180 тысяч, - отметила Новак в хоте итогового годового отчета.

Напомним, 18 октября вступил в силу закон, основной целью которого является перезагрузка деятельности НАПК. 20 октября Кабмин назначил Наталью Новак временно исполняющей председателя, а уже 16 декабря новым главой стал Александр Новиков. За его кандидатуру проголосовали единогласно - все шесть членов конкурсной комиссии.

Как известно, первым руководителем созданного в 2015-м института, стала Наталья Корчак. Под ее руководством все поставленные правительством задачи ведомство успешно провалило, а внутри коллектива образовалась группа склочников во главе с Русланом Рябошапкой. При этом к обычному докладу все работники НАПК ежемесячно получали совершенно бешеные премии.