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Члены ЦИК в обход закона насчитали себе зарплаты по 200-300 тысяч

18:00
Почти все члены ЦИК навыписывали себе огромных и незаконных премий - фото 1
Почти все члены ЦИК навыписывали себе огромных и незаконных премий

Работники Центральной избирательной комиссии, состав которой в прошлом году по требованию президента Зеленского сменили "Слуги народа", навыписывали себе огромных зарплат в период пандемии. Не смотря на установленные ограничения в 47 тысяч 230 гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал возмущенный поступком членов ЦИК нардеп от партии поломавшегося монобольшинства Виталий Безгин.

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По его словам, в связи с тем что за апрель работники центризбиркома насчитали себе огромных зарплат, парламентарии пригласили их на заседание комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Немного в шоке от новости о том, что члены ЦИК в обход закона, которым ВРУ ограничила зарплаты чиновников на период карантина потолком в 47 230 грн, выписали себе премии и отпускные в 200-300 тысяч. Параллельный мир! И это они просят расширить полномочия ЦИК в изменениях в избирательный кодекс. Очень ждем их на заседании комитета!" - написал опешивший от непослушания чинуш парламенарий.

Впрочем, в пока никто из членов ЦИК не предоставил подтверждение своего участия в следующему заседании комитета, которое запланировано на 30 число.

В комментариях к посту "слуги народа" представитель фракции "Голос" Владимир Цабаль, который является секретарем комитета по вопросам бюджета, подчеркнул, что от чрезвычайных бонусов воздержались назначенные по квоте "Голоса" и "Батькивщины" члены ЦИК Андрей Гевко и Виктория Глущенко. Так что как раз жирно жить захотели те представители комитета, которых в кресло посадили нардепы от "Слуги народа" и лично президент Зеленский.

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ЦИК Владимир Зеленский Партия Слуга народа Карантин в Украине зарплата Зарплаты чиновников Новости
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