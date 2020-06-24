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Чиновники Минкульта присвоили миллионы, но что-то пошло не так

Вчера, 20:10
Чиновники Минкульта присвоили миллионы, но что-то пошло не так - фото 1
Чиновники Минкульта присвоили миллионы, но что-то пошло не так

Чиновники историко-этнографического заповедника, подконтрольного Минкульту, присвоили 17 млн грн.

Чиновник МОН потребовал 300 тысяч и облажался - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В рамках досудебного расследования оперативники и следователи спецслужбы установили, что в 2018 году генеральный директор заведения (заповедника – прим. ред.) и двое его сообщников приобрели фактически ненужное административное здание в Переяславе на Киевщине. Стоимость имущества составила 2,5 миллиона гривен, однако чиновники приобрели его за более 19 млн грн. Для этого злоумышленники подделали документы, в частности отчеты об оценке имущества, а разницу в стоимости присвоили", - говорится в сообщении.

На данный момент всем трем фигурантам объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 1, 2, 4 ст. 358 ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"), ч. 1 ст. 366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины.

Следствие по делу продолжается.

Напомним, "будущий глава" МОН присвоил $60 тыс и купил дорогущее авто - ФОТО.

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