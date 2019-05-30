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Чиновник стыдливо прятал дорогущие часы. Но все равно спалился - ВИДЕО

19:30
Чиновник стыдливо прятал дорогущие часы в Раде. Но все равно спалился - фото 1
Чиновник стыдливо прятал дорогущие часы в Раде. Но все равно спалился

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан явился в Раду докладывать о своей работе. Но забыл снять дорогие часы. Чиновник стыдливо прятал их от камер, но это не помогло.

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Курьезное видео опубликовал в Facebook Богдан Бортаков.

"29/05/19 ВР: я в среду прогулял, а ребята сняли и смонтировали крутой видос - в общем если не хотите показывать часы - не надевайте их в зал заседаний...)", - написал интернет-пользователь.

Чиновник стыдливо прятал дорогущие часы. Но все равно спалился - ВИДЕО - фото 181909

На записи видно, как чиновник стыдливо одергивает рукав, чтобы никто не заметил его аксессуар. Однако уразумев тщетность своих попыток, он наконец-то додумался их снять….чтобы после снова надеть.

Напомним, подавший в отставку министр иностранных дел Украины совершил дорогостоящую покупку элитной недвижимости. Соответствующие документы он внес в дополнение к своему отчету о доходах.

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