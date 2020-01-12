Крушение рейса Тегеран-Киев Убийство Амины Окуевой Владимир Зеленский

Черные ящики сбитого "Боинга" МАУ будут расшифровывать в Украине

13:00
Данные черных ящиков расшифруют французы в Киеве - фото 1
Данные черных ящиков расшифруют французы в Киеве

После признания в том, что гражданский борт PS752 был сбит из иранского ЗРК, Тегеран согласился отдать бортовые самописцы для считывания с них информации Украине. Впрочем, технически заниматься расшифровкой будут совсем не наши специалисты.

Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации заявили о том, что расшифровкой данных будут заниматься их специалисты, а происходить это будет в Украине.

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"Мы подтверждаем, что будем участвовать в технической работе, которая пройдет в Киеве", - сказано в официальной реакции французского расследовательского ведомства.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

11 января Иран признался в том, что лайнер действительно был сбит из зенитно-ракетного комплекса. Впрочем, виновная сторона говорит о случайности и частично обвиняет в этом США.

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Новости Украина
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