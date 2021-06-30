Чем отличается сведение от мастеринга

Сведение и мастеринг – это неотъемлемые этапы производства музыки, поскольку они формируют из набора аудиодорожек целостный трек, готовый к релизу и тиражированию. Чем же они отличаются?

Как полноценно сделать сведение и мастеринг, и какие для этого нужны ресурсы – читайте в нашем материале.

Что такое сведение

Сведение (или микширование) – это создание стерео аудиодорожки (или финальной аудиодорожки нужного количества каналов) из множества исходных аудиодорожек сессии проекта. Так, от микширования сильно зависит конечное звучание песни. Сведение выполняют после этапа записи инструментов музыки и голосов вокалистов.

До появления возможности делать многодорожечную запись все инструменты, звуки и эффекты, которые должны были быть частью песни, смешивались одновременно во время живого исполнения. Если записанный микс был неудовлетворительным или какие-то из музыкантов допускали ошибку, выступление в студии приходилось повторять до тех пор, пока не был достигнут желаемый результат. Однако с появлением возможности записи множества треков отдельно, процесс производства музыки значительно упростился и теперь включает следующие этапы: подготовка (репетиции), запись множества дорожек аудиозаписей, сведение и мастеринг.

Профессиональное сведение музыки выполняет инженер по микшированию. Иногда в этом ему могут помочь продюсер или сам исполнитель. Для сведения применяют аналоговый, цифровой или виртуальный микшерный пульт. Также в виртуальной среде могут использоваться секвенсоры.

Методы выполнения сведения трека сильно отличаются и во многом зависят от музыкальных жанров и качества звукозаписей. Кроме объединения разных аудиозаписей, микширование также включает следующие этапы:

Нормализация. На этой стадии можно выровнять громкость одной звуковой дорожки относительного другой.

Компрессия. Она также работает с громкостью треков и позволяет «выделить», «уплотнить», «выровнять», акцентировать атаку инструмента или же всего микса.

Эквалайзинг. При сведении процесс эквализации устраняет частотные конфликты между инструментами.

Панорамирование. На этом этапе можно расположить звук в пространстве «влево» или «вправо».

Удаление шумов. Даже при записи музыки в профессиональной студии аудиозапись может получиться с помехами, устранить которые можно при сведении.

Размещение всех инструментов в объеме пространства аудиомикса. Это действие позволяет создать у слушателя иллюзию сцены, на которой каждый инструмент как будто имеет свое определенное место. Также можно устанавливать параметры объема так, чтобы он изменялся при звучании песни, и, соответственно, инструменты «меняли» свое расположение.

Проще говоря, сведение помогает подчеркнуть в песне все самое лучшее и устранить проблемные моменты. Выполнение сведения может длиться от нескольких часов до несколько месяцев. Все зависит от цели звучания и навыков человека, который будет заниматься микшированием.

Что такое мастеринг

Мастеринг – следующий после сведения и завершающий этап производства трека. Этот процесс создания музыки считается более техническим, нежели творческим. Мастеринг предусматривает подготовку и перенос записанной и сведённой песни на носитель для дальнейшего тиражирования (создание мастер-копии). Среди его главных задач – обеспечить качественное звучание трека через любые звуковоспроизводящие устройства – будь-то техника класса Hi-Fi или же недорогой смартфон. Для этого мастеринг-инженеры часто применяют эквализацию и сжатие динамического диапазона. Кроме того, на этапе мастеринга отдельная песня изменяется под стандарты всего альбома. Это касается и громкости, и гармоничного звучания в целом. Также последняя стадия производства музыки позволяет убрать малейшие проблемы, возникшие при сведении или же во время записи.

Для того чтобы результат мастеринга был профессиональным, нужно привлечь к обработке звука специалистов с хорошей теоретической и практической подготовкой. Также для качественного выполнения мастеринга требуется аппаратура высокого класса, специальное помещение и специализированное программное обеспечение.

Как правильно сделать сведение и мастеринг музыки

Чтобы сделать профессиональную обработку аудиозаписи, стоит обращаться к специалистам с качественным оборудованием. Но также сведение и мастеринг можно попробовать сделать и самостоятельно.

Последовательность действий при сведении музыки:

Организуйте порядок с треками. Независимо от того, где вы сводите музыку, прежде всего подпишите все треки. Это в дальнейшем поможет вам сэкономить время и упростить процесс работы. Настройте все источники звука. Сделайте приблизительный баланс громкостей до этапа добавления эффектов и обработки. Настройте эквалайзеры. Сначала займитесь ударными, вокалом и басом. Сделайте основную обработку (например, добавьте искажения, пространственные и временные эффекты, коррекцию технических или исполнительских дефектов записей). Разместите инструменты в стереополе. Откорректируйте аранжировку в целом относительно уже полученного микса на данном ещё не конечном этапе (периодически может появляться необходимость возвращаться к уже пройденным этапам при постепенном добавлении новых аудиодорожек, которые могут создавать частотные конфликты с уже обработанными аудиожоржками). Добавьте глубины звука с помощью задержки и реверберации. Перепроверьте настройки всех треков. Прослушайте получившийся микс в разных аудиосистемах (наушники, бытовые акустические системы, студийные акустические системы).

В свою очередь, процесс выполнения мастеринга музыки может выглядеть следующим образом:

исправление неточностей, допущенных на этапе записи или сведения трека;

применение шумоподавления для устранения щелчков, шипения и т.д.

регулировка ширины стерео;

выравнивание звука с целью оптимального распределения частот;

регулировка громкости;

сжатие или расширение динамического диапазона;

работа с лимитером;

вставка кодов ISRC и CD-текста;

финальное расположение треков в последовательном порядке;

затухание концовки каждой песни (при необходимости);

дитеринг.

Однако эти этапы сведения и мастеринга необязательно следует выполнять последовательно. Пошаговые инструкции будут полезны тем, кто совсем недавно начал изучать производство музыки.

Какие программы использовать

Сведение музыки можно выполнять в таких программах:

Audacity. Это бесплатный аудиоредактор, который работает с несколькими файлами. Он предоставляет возможность соединять разные треки в один микс, а также очищать от шумов, изменять высоту тонов и темп. Virtual DJ. Это программа оптимальна и для новичков, и для тех, кто уже длительное время работает со звуковым материалом. Здесь можно свести голос и музыку, наложить эффекты и синхронизировать ритм. Cubase – программное обеспечение, в котором можно выполнять сведение. Также Cubase позволяет сделать мастеринг микса. Кроме того, программа поддерживает работу с внешним звуковым оборудованием. Adobe Audition. Звуковой редактор, в котором можно выполнять не только обработку аудио и сведение, но также и мастеринг – он имеет огромный функционал. К тому же, Adobe Audition поддерживает практически все звуковые форматы треков. Sound Forge. Цифровой аудиоредактор, который позволяет создавать и редактировать звуковые файлы быстро и с высокой точностью. Программа имеет много возможностей, чтобы превратить сырой и необработанный звук в мастер-копию.

В то же время работу над мастерингом, кроме вышеуказанных программ, можно делать в:

Reaper. Это платная программа, которая работает даже на слабом ноутбуке. Она позволяет на выходе получать качественный звук. В Reaper есть встроенный конвертер, а также представлены инструменты для синхронизации с другими аудиоредакторами. Mixcraft. Программа содержит разнообразные виртуальные инструменты, сэмплы и фильтры, которые дают возможность работать со звуком на профессиональном уровне. При этом все эффекты в этом редакторе имеют высокое качество. Presonus Studio One. Это еще одна программа, которая поможет вам сделать мастеринг на высоком уровне. С ограниченными возможностями редактор бесплатный. Если же вы хотите широкий функционал, придется платить.

Если же вы не хотите самостоятельно делать сведение и мастеринг ваших аудиозаписей и нуждаетесь в профессиональном подходе, обращайтесь в студию LANET PRODUCTION. Специалисты LANET PRODUCTION проделают качественную работу над треками любого уровня сложности, чтобы вы на финальном этапе получили целостную, уникальную и красивую песню.