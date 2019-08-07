Часы Timex - от массмаркета к топу

Для большинства современных людей часы, в общем и целом, являются не более чем аксессуаром, без которого вполне можно прожить. Тем не менее, с появлением смарт-гаджетов мода на ношение часов стала возвращаться. Хотя, на самом деле, никогда и не проходила.

Анализируя представленные на рынке модели часов, если не брать во внимание предлагающие продукцию низкого качества от китайские бренды, можно прийти к простому выводу: уже не обязательно покупать невероятно дорогие аксессуары швейцарских марок.

Для того, чтобы заполучить стильные и точные часы, достаточно выделить на них вполне небольшую сумму - от полутора до десяти тысяч гривен. Конечно, с такими аксессуарами на руке свой социальный статус среди владельцев Vertu не подчеркнешь, но такой подход к выбору часов куда лучше, чем покупать подделки Ulysse Nardin и кататься на метро.

Среди качественных брендов-производителей часов класса масс-маркет можно выделить те же Casio, Orient, Swiss Military Hanowa, Q&Q, Timex (https://deka.ua/timex/), и еще множество линеек от разных фирм.

Более детально остановимся на продукции американского гранда "Таймекс", которая, к сожалению, широкой публике в Украине малоизвестна.

Основанная в 1854-м году компания изначально позиционировала себя как производитель и разработчик часов высокого качества, но при этом доступных для рабочего класса. Изначально бренд именовался Waterbury Clock, а был переименован в U.S. Time Company после Второй мировой. К 70-м гранд провел еще один ребрендинг и стал называться Timex Corporation.

Благодаря доступности уже к 60-м годам XX века каждые третьи проданные в Штатах часы вышли с завода U.S. Time Company.

После уверенного захвата рынка разработчики занялись расширением многообразия линеек продукции. Были созданы женские и детские модели часов, а также версии для спорта, с усиленными показателями стойкости к ударам и сопротивлению к воде.

Когда же наступила мода на роскошь, Timex не стали оставаться в стороне и разработали топовые модели, украшенные кристаллами Swarovski и позолотой.

Тем не менее, основной "фишкой" компании все также было идеальное соотношение цены и качества. К примеру, стоимость самых доступных моделей часов "Таймекс" в Штатах стартует с 59 долларов.

Наиболее дорогие версии - обойдутся покупателям в почти 500 условных единиц. В общем, вполне себе топовые, но не заоблачно недоступные.

Весь модельный ряд Timex делится на несколько категорий:

american documents;

marlin;

waterbury;

ironman;

Три первых коллекции представляют собой часы и хронографы для кэжуал и делового стиля. Последние же - спортивные модели, оснащенные шагомером, GPS и всевозможными функциями, присущими смарт-часам.