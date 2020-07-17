"Центрэнерго" продает больше электроэнергии, чем может создать (ВИДЕО)

"Центрэнерго" продает воздух

Фактическое уничтожение атомной энергетики олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским в Украине продолжается.

Один с помощью подконтрольных себе премьера Дениса Шмыгаля и министра энергетики Ольги Буславец получил монополию на генерацию ТЭЦ большей части электроэнергии в стране.

Другой же захватил "Центрэнерго" и закупает сырье через подконтрольные себе фирмы.

Как выяснили журналисты "Схем", махинация, которую начал проворачивать днепровский олигарх в последнее время, и вовсе выходит за рамки. Государственное предприятие зарабатывает миллиарды гривен за счет паразитирования на атомных электростанциях.

Сначала "Центрэнерго" выходит на рынок для продажи электроэнергии "на сутки вперед" и заявляет о желании продать огромный объем, который даже производить никто не собирается. Чтобы найти покупателей на такой объем, чиновники "Центрэнерго" выставляют ценник ниже себестоимости, поэтому подписание контрактов всегда успешно.

Когда доходит до непосредственно производства электроэнергии, компания получает запрос от "Укрэнерго" с просьбой не генерировать заявленное ею количество мегаватт. Все дело в том, что если "Центрэнерго" и на самом деле произведет проданный объем, в системе окажется избыток электроэнергии, ведь АЭС быстро остановить невозможно. Поэтому регулятору приходится договариваться с "Центрэнерго" о продаже им атомной энергии, но по огромной скидке.

"Фактически ничего не делая, "Центрэнерго" получает электроэнергию для продажи почти вдвое дешевле чем рыночная цена, а "Энергоатом", который потратил средства на производство, вынужденно продает свою электроэнергию с дисконтом, - отметили журналисты-расследователи. - Причем, такое право прописано в правилах энергорынка, утвержденных государственным регулятором НКРЭКУ. К июню заложена в правилах скидка составляла почти 50%, с июня ее уменьшили до 20%".

Всего за несколько месяцев существования такой схемы "Центрэнерго" прикупило 2,1 ГВт/час электроэнергии на 3 с лишним миллиарда гривен.