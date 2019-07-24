ЦБТ, отзывы: онлайн консультации экспертов доступны по всему миру

Компания ЦБТ: отзывы онлайн говорят о высоком качестве обслуживания.

Финанс-консалтинг европейского качества в Украине предоставляет группа международных компаний "ЦБТ". Отзывы онлайн, которых за 22 года скопилось немало, освещают деятельность Центра Биржевых Технологий во всех подробностях.

Без особого труда можно найти информацию по любому из филиалов: люди охотно делятся опытом взаимодействия с экспертами и консультантами компании, рассказывают о том, чему научились на курсах "ЦБТ Беластиум" и как изменилась их жизнь благодаря инвестированию и трейдингу. Однако если вас интересуют отзывы о ЦБТ-онлайн — офисе удаленного обслуживания, здесь пока не все так просто, ведь подразделение существует меньше года и даже не все пока знают, что полный спектр услуг Центра можно получить через интернет. Тем не менее, количество удаленных клиентов растет ежедневно, поэтому в ближайшее время ситуация должна исправиться.

Онлайн VS оффлайн-офисы ГК "Центр Биржевых Технологий"

Руководитель офиса ЦБТ-онлайн, известный финансист Сергей Родлер, сразу после назначения на должность рассказывал журналистам, что планирует сделать свое ведомство самым востребованным в сети украинских офисов. Для подобного оптимизма были причины — люди предпочитают покупать товары и получать услуги онлайн, когда имеют такую возможность. Однако, как оказалось, постоянные клиенты ЦБТ-Киев, ЦБТ-Одесса, равно как и черновицкого, львовского и днепровского филиалов вовсе не спешат отказываться от личных встреч с консультантами и преподавателями. Играет роль то, что при обращении в другой офис знакомых специалистов придется сменить, но также немаловажна благожелательная и энергичная атмосфера, в которую погружается любой посетитель. "Атмосфера сотрудничества и денег", такую характеристику часто содержат посвященные ЦБТ отзывы. Онлайн такую атмосферу, к сожалению, передать невозможно.

ЦБТ, отзывы: онлайн — удобно, оффлайн — приятно. Руководитель ЦБТ-онлайн Сергей Родлер

С другой стороны, у ЦБТ-онлайн все-таки есть огромное преимущество — географическая доступность. Вместе с высоким качеством услуг, ничуть не уступающим оффлайновому, и специалистами обычного для ЦБТ высокого класса, возможность получить консультацию из любого места — бесценна. Благодаря жителям мест, не охваченных сетью компании, ЦБТ-онлайн уверенно конкурирует с собратьями. Даже политическая граница не останавливает популярность виртуального офиса — по информации Сергея Родлера охотно обращаются сюда и русско/украиноязычные жители зарубежья, а также активные путешественники и экспаты, желающие зарабатывать на финансовых рынках вдали от родины.



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