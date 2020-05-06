CАП открыла дело на Рябошапку: В чем он заподозрен?

CАП открыла дело на Рябошапку: В чем он заподозрен?

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла дело на экс-главу ГПУ Руслана Рябошапку. Его подозревают в декларировании недостоверной информации и получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на САП.

"Внесены сведения в ЕРДР по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368 ч. 4 (получение неправомерной выгоды)", - заявили в прокуратуре.

Как уточнил источник, дело открыто на основании вердикта суда, и речь о подозрении пока не идет.

Напомним, 5 марта 2020 г. Руслан Рябошапка лишился кресла генерального прокурора Украины. В последующие месяцы он зарекомендовал себя как последовательный критик нового руководства ОГУ и Офиса президента Украины.