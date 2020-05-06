Пандемия коронавируса Карантин в Украине Черкассы Владимир Зеленский война на Донбассе

CАП открыла дело на Рябошапку: В чем он заподозрен?

12:37
CАП открыла дело на Рябошапку: В чем он заподозрен? - фото 1
CАП открыла дело на Рябошапку: В чем он заподозрен?

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла дело на экс-главу ГПУ Руслана Рябошапку. Его подозревают в декларировании недостоверной информации и получения неправомерной выгоды.

"Я иду, иду, чтобы вернуться" - Рябошапка

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на САП.

"Внесены сведения в ЕРДР по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368 ч. 4 (получение неправомерной выгоды)", - заявили в прокуратуре.

Как уточнил источник, дело открыто на основании вердикта суда, и речь о подозрении пока не идет.

Напомним, 5 марта 2020 г. Руслан Рябошапка лишился кресла генерального прокурора Украины. В последующие месяцы он зарекомендовал себя как последовательный критик нового руководства ОГУ и Офиса президента Украины.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Руслан Рябошапка САП Е-декларирование Новости Украина
Интерфакс Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
В Украине снова ухудшилась статистика по СOVID-19: Раскрыты детали - фото 1
В Украине снова ухудшилась статистика по СOVID-19: Раскрыты детали
10:14
ГСЧС локализировала пожары в Чернобыле: Все подробности - фото 1
ГСЧС локализировала пожары в Чернобыле: Все подробности
09:25
Немцы вычислили одного из хакеров-ГРУшников - фото 1
Взламывал Бундестаг для Путина: Германия объявила русского хакера в международный розыск
Вчера, 22:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
03 мая, 20:00
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
26 апреля, 17:00
Почему произошел взрыв на ЧАЭС? - фото 1
Почему произошла авария на ЧАЭС: Простые ответы на сложные вопросы
26 апреля, 11:04