Бывший киевлянин стал официальными долларовым миллиардером
Американский бизнесмен украинского происхождения, соучредитель PayPal Макс Левчин стал миллиардером после того, как его компания Affirm вышла на биржу.
Благодаря стартапу Affirm, который был основан в 2012 году, можно покупать товары у розничных продавцов в рассрочку.
Компания вышла на биржу 13 января. В ходе размещения акции Affirm подорожали с 12 до 23,6 миллиарда долларов США, или на 98%.
Более того, за последние четыре месяца капитализация компании выросла на 18 миллиардов долларов.
стоимость 11% акций компании, принадлежащих Левчину, сейчас составляет 2,7 миллиарда долларов, что делает его новым финтех-миллиардером.
Как сообщалось, Макс Левчин - американский предприниматель украинского происхождения, соучредитель и главный инженер PayPal (один из первых проектов, шде сполна проявился менеджерский талант Илона Маска), вице-президент по разработке в компании Google.
Он родился в Киеве в 1974 году. Отец - Левчин Рафаэль Залманович, поэт и художник; мать - Эльвина Зельцман, физик, программист, мультимедийная художница. Родители вместе занимались издательской деятельностью, переводами художественной литературы, мультимедийными перформансами.
Макс тоже рисовал с детства. Вместе с отцом входил в состав Киевского клуба любителей фантастики «Звездный путь». Имя Максимилиан дано в честь украинского художника и поэта Максимилиана Волошина-Кириенко.
В 1991-м, когда юноше исполнилось 16 лет, его семья получила политическое убежище в США, опасаясь почему-то еврейских погромов в Украине. В итоге погромов не было, зато на новой родине Левчин пришел к успеху.