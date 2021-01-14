Бывший киевлянин стал официальными долларовым миллиардером

Макс Левчин, миллиардер / illinois.edu Источник: https://rubic.us/maks-levchin-kak-immigrantu-iz-ukrainy-udalos-sozdat-paypal 'Рубик' - о жизни в США и иммиграции

Американский бизнесмен украинского происхождения, соучредитель PayPal Макс Левчин стал миллиардером после того, как его компания Affirm вышла на биржу.

Благодаря стартапу Affirm, который был основан в 2012 году, можно покупать товары у розничных продавцов в рассрочку.

Компания вышла на биржу 13 января. В ходе размещения акции Affirm подорожали с 12 до 23,6 миллиарда долларов США, или на 98%.

Более того, за последние четыре месяца капитализация компании выросла на 18 миллиардов долларов.

стоимость 11% акций компании, принадлежащих Левчину, сейчас составляет 2,7 миллиарда долларов, что делает его новым финтех-миллиардером.

Как сообщалось, Макс Левчин - американский предприниматель украинского происхождения, соучредитель и главный инженер PayPal (один из первых проектов, шде сполна проявился менеджерский талант Илона Маска), вице-президент по разработке в компании Google.

Он родился в Киеве в 1974 году. Отец - Левчин Рафаэль Залманович, поэт и художник; мать - Эльвина Зельцман, физик, программист, мультимедийная художница. Родители вместе занимались издательской деятельностью, переводами художественной литературы, мультимедийными перформансами.

Макс тоже рисовал с детства. Вместе с отцом входил в состав Киевского клуба любителей фантастики «Звездный путь». Имя Максимилиан дано в честь украинского художника и поэта Максимилиана Волошина-Кириенко.

В 1991-м, когда юноше исполнилось 16 лет, его семья получила политическое убежище в США, опасаясь почему-то еврейских погромов в Украине. В итоге погромов не было, зато на новой родине Левчин пришел к успеху.