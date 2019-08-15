Бюрократизация вместо диджитализации: Рада потратила миллион на ненужные канцтовары

Рада готовится к новому сезону

Накануне начала работы Верховной Рады девятого созыва, где большинство депутатов будут представлять партию Зе команды "Слуга народа", аппарат парламента спустил без малого миллион гривен на совершенно второстепенные вещи.

Примечательно, что президент Владимир Зеленский и "Слуги народа" перед выборами декларировали внедрение "невероятной диджитализации".

Впрочем, судя по данным аппарата ВР, заменять бюрократические процедуры уходом в "цифру" быть может и планируют, но не так активно. По крайней мере, списки закупок ведомства перед началом нового политического сезона свидетельствует именно об этом.

На миллион гривен чиновники затарились 230 тысячами почтовых конвертов, 15 тысячами ручек, 10 тысячами карандашей и 30 километрами скотча.

Кроме того, в списке закупок значатся также штемпельная краска, самоклеющиеся стикеры, дыроколы, степлеры, антистеплеры, цветные карандаши и фломастеры, а также топчик - 200 папок с золотым тиснением "Председатель Верховной Рады" в синем, зеленом, бежевом и коричневым цветах.

Напомним, недавно у Зеленского анонсировали создание аналога Роскомнадзора. Сделали это после того, как глава ОП Андрей Богдан и вовсе заявил, что Команде Зе не нужны журналисты. Мол, президент и так отлично общается с народом.