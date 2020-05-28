Бытовая техника для микроклимата
Появление на рынке специальной климатической техники позволяет ее владельцам создавать благоприятные условия для пребывания в помещениях.
Во время изготовления применяются современные технологии и инновационные материалы, за счет чего повышаются надежность и длительность эксплуатации оборудования.
В городских квартирах и загородных коттеджах чаще всего устанавливаются:
- увлажнитель;
- очиститель-ионизатор;
- нагреватель.
Каждый влияет на индивидуальные параметры микроклимата, имеет свои преимущества и особенности.
Увлажнитель
Очиститель-ионизатор
Агрегат предназначен для удаления из воздуха мельчайших твердых частиц (пыли, пыльцы растений, остатков бельевых клещей и т. д.), запахов и вредных химических соединений. Очиститель воздуха последних моделей имеет функцию дезинфекции от различных бактерий и микроорганизмов. Процесс выполняется генератором ионов и мощной УФ-лампой. Даже кратковременное пользование специальными возможностями гарантирует существенное уменьшение рисков распространения эпидемиологических заболеваний.
В природе ионизация воздуха происходит при прохождении молний и космических лучей. Концентрация ионов на порядок выше, чем в закрытых помещениях. Ионы оказывают благоприятное влияние на функционирование организма, улучшают качество сна и повышают работоспособность, ускоряют метаболизм и обменные процессы.
Нагреватель
Применяется как дополнительный обогрев помещений, в зависимости от принципа действия и устройства имеет несколько типов:
- воздушный;
- масляный;
- инфракрасный.
Первые наиболее простые, дешевые и надежные. Масляные считаются самыми безопасными, эксплуатируются без ограничений. Инфракрасные более современные, главное преимущество – возможность обогревать непосредственно человека, а не весь объем помещения.