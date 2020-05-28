Бытовая техника для микроклимата

Появление на рынке специальной климатической техники позволяет ее владельцам создавать благоприятные условия для пребывания в помещениях.

Во время изготовления применяются современные технологии и инновационные материалы, за счет чего повышаются надежность и длительность эксплуатации оборудования.

В городских квартирах и загородных коттеджах чаще всего устанавливаются:

увлажнитель;

очиститель-ионизатор;

нагреватель.

Каждый влияет на индивидуальные параметры микроклимата, имеет свои преимущества и особенности.

Увлажнитель

Может быть ультразвуковым или обыкновенным. Первый более дорогой, но позволяет быстро выравнивать показатели относительной влажности воздуха до установленных значений, имеет электронную плату автоматического управления. Вода в специальной емкости подвергается влиянию ультразвуковых волн, разбивается на микроскопические капельки и насыщает воздух. Технология требует предварительной очистки воды, что усложняет обслуживание.

Традиционные увлажнители просты с инженерной точки зрения, но могут иметь очень красивые дизайнерские решения. Изготавливаются в виде украшений: фонтанчиков, водопадов и т. д. Влажность воздуха возрастает за счет процесса естественного испарения. Есть варианты паровых увлажнителей, испарение осуществляется быстро после закипания воды. Устройства потребляют относительно много электрической энергии.

Очиститель-ионизатор

Агрегат предназначен для удаления из воздуха мельчайших твердых частиц (пыли, пыльцы растений, остатков бельевых клещей и т. д.), запахов и вредных химических соединений. Очиститель воздуха последних моделей имеет функцию дезинфекции от различных бактерий и микроорганизмов. Процесс выполняется генератором ионов и мощной УФ-лампой. Даже кратковременное пользование специальными возможностями гарантирует существенное уменьшение рисков распространения эпидемиологических заболеваний.

В природе ионизация воздуха происходит при прохождении молний и космических лучей. Концентрация ионов на порядок выше, чем в закрытых помещениях. Ионы оказывают благоприятное влияние на функционирование организма, улучшают качество сна и повышают работоспособность, ускоряют метаболизм и обменные процессы.

Нагреватель

Применяется как дополнительный обогрев помещений, в зависимости от принципа действия и устройства имеет несколько типов:

воздушный;

масляный;

инфракрасный.

Первые наиболее простые, дешевые и надежные. Масляные считаются самыми безопасными, эксплуатируются без ограничений. Инфракрасные более современные, главное преимущество – возможность обогревать непосредственно человека, а не весь объем помещения.