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"Быть не может!": Шмыгаль высказался о VIP-палатах для чиновников

14:43
"Быть не может!": Шмыгаль высказался о VIP-палатах для чиновников - фото 1
"Быть не может!": Шмыгаль высказался о VIP-палатах для чиновников

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проверить информацию о VIP-палатах для чиновников, зараженных коронавирусом.

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Об этом глава правительства написал в Telegram.

"Увидел новости о VIP-палатах. Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников. Учитывая это, обращаюсь к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения. Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались", - заявил Шмыгаль и высказал свою позицию по данному вопросу.

"Моя позиция: никаких VIP-палат для чиновников быть НЕ может! Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы", - добавил премьер-министр.

Напомним, ранее СМИ стало известно о распоряжении властей Киева об обустройстве VIP-палат для представителей власти. В ответ мэр столицы Виталий Кличко поспешил оправдаться.

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