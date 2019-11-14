Бундестаг утвердил поправки газовой директивы ЕС

Немцы согласились достроить "Северный поток", но разделить его использование

Вечером в среду, 13 ноября, немецкий парламент, чья коалиция выступала за поблажки Путину, подложил русским свинью. Депутаты приняли законопроект, предусматривающий согласие с распространением на газопровод обновлённых правил Евросоюза.

Отныне российская экономическая бомба в виде газовой трубы не сможет действовать в полную силу, а сам проект становится нерентабельным.

Суть директивы, отменить действие которой на "Северный поток" в полной мере агенты Москвы не смогли, заключается в том, что "Газпром" не будет одновременно и владельцем газопровода, и его оператором. Кроме того, половина мощности трубопровода будет зарезервирована за другими компаниями.

Изменения во внутреннее законодательство, принятое вчера депутатами Бундестага, предусматривают лишь устранение последних препятствий для завершения строительства газопровода.

Решение Бундестага поддержал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. На своей странице в Twitter чиновник отметил, что правительство Украины приветствует имплементацию Бундестагом Газовой директивы ЕС 1:1.

"Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с Директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия", - отметил глава правительства.