"Буду е*ать бандеровских п*дарасов", - пранкер от имени Бужанского угрожал Вятровичу

Вятровичу написал пранкер от имени Бужанского

Бывший руководитель Института национальной памяти, который займёт место Ирины Луценко в Верховной Раде по списку "Европейской солидарности", получил кучу сообщений с угрозами.

Об этом на своей странице в Facebook написал сам Вятрович, опубликовав скриншот одного из отправленных ему месседжей.

Судя по картинке, писали представителю "Европейской солидарности" с аккаунта, на аватарке которого стояла фотография не отличающегося патриотизмом нардепа от "Слуги народа" Макса Бужанского.

"Привет, коллега будущий, давай смотри без провокаций, если откроешь свой рот в мою сторону, я сразу буду бить е*ало, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских п*дарасов е*ал и буду е*ать", - написали от имени неадекватного фаната Совка и России.

Чуть позже в соцсети Вятрович дописал, что приносит извинения своему коллеге, который опроверг свою причастность к угрозам:

"Говорят Макс Бужанский опроверг свою причастность к сообщению с угрозами. Мне жаль, что воспринял это сообщение как его, ведь он известен своей вежливостью и нескрываемыми симпатиями ко мне и моей работы".

Как оказалось, Вятровича "разыграл" пранкер Джокер. Само собой, правоохранительные органы на провокацию с открытыми угрозами будущему нардепу никак не отреагировали.