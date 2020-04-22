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Зеленский сменил руководство Офиса президента по вопросам оборонки

Вчера, 21:40
Роман Машовец стал замом Ермака - фото 1
Роман Машовец стал замом Ермака

Вечером в среду, 22 апреля, президент Украины подписал указы о назначении Романа Машовца заместителем руководителя ОПУ. Анна Коваленко, которая ранее занимала эту должность, уволена.

Соответствующие документы, свидетельствующие о кадровых перетрубациях в стане Зе команды, опубликованы на сайте главы государства.

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Также сам руководитель преименованной администрации президента Андрей Ермак представил нового зама во время совещания, посвященного вопросам национальной безопасности и обороны страны.

дной из главных задач, поставленных перед Романом Машовцев, является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами. Этот вопрос планируется рассмотреть на совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова", - подчеркнули в ОП.

Машовец - выпускник Военно-дипломатической академии и ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 он занимался организацией военно-технической помощи для армии, а также участвовал в создании Сил специальных операций ВСУ. Теперь на него возлагают миссию подготовки документации по оборонному сектору, в которой речь идет о взаимодействии между законодательной и исполнительной ветвями власти в контексте обороны страны.

Будет ли участник войны на Донбассе продолжать работу своих предшественников, которые тормозили процессы перестройки армии на стандарты НАТО и пытались уменьшить количество военных баз и мощностей ВСУ, неизвестно.

К слову, вчера СМИ сообщали о еще одном грядущем увольнении - советника президента по вопросам обороны и безопасности Ивана Апаршина, который почти год посвятил фактическому разваливанию оборонной способности Украины.

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Андрей Ермак Владимир Зеленский Офис Президента Новости
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