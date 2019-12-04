Украина пристыдила Казахстан из-за заявлений о Крыме

В МИД отреагировали на пророссийские речи президента Казахстана

После того, как казахские дипломаты пять лет голосовали в ООН против резолюций, осуждающих оккупацию украинского полуострова и агрессию России на Донбассе, в МИД никоим образом не реагировали.

Более того, уже будучи главой государства, Владимир Зеленский благодарил власти Казахстана "за последовательную поддержку Украины в ходе российской агрессии".

Теперь же, когда новый президент Касым-Жомарт Токаев напрямую заявил о том, что "Крым является российским", во внешнеполитическом ведомстве нашей страны наконец-то отреагировали.

Украинские дипломаты в среду, 4 декабря, издали заявление с "глубокой обеспокоенностью" сообщений СМИ о высказываниях президента Казахстана за отрицание оккупации Крыма Россией.

"Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежащих в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан, - отметили в МИД. - Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, - организации, членами которой являются обе страны, а одним из основных принципов ее, согласно Хельсинкским заключительным актом, является уважение суверенитета и территориальной целостности государств".

Из-за речей Токаева, как утверждают дипломаты, "казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши". Какие именно, во внешнеполитическом ведомстве не говорят.