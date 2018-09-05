Братство штыря: Реальна ли угроза сепаратизма в Словении

11:35 , Сегодня , Сегодня

Словенские сепаратисты напугали Европу / Slovenka TV

Без Табу рассказывает, что происходит в Словении – некогда самом тихом государстве Европы, в котором теперь вполне может возникнуть своя «народная республика» со всеми вытекающими.

Словения с давних пор считается наиболее мирной страной на Балканах. Даже во времена распада Югославии с Белградом здесь развязались практически без взаимных обвинений и стрельбы – по крайней мере, по сравнению с другими бывшими республиками СФРЮ. Видимо, сказывалось наличие общей границы с Австрией и благотворное австрийское воздействие на соседей, которые в быту тоже стали «немножко немцами». Но даже в раю, как известно, может случиться гроза с градом размером с куриное яйцо.

В прошлом году действующий президент Борут Пахор переизбрался на второй срок с огромным трудом при явке ниже 50 процентов. За пять лет правления глава государства вроде как дров не наломал, однако евроскептические настроения дотянулись даже туда, где членство в ЕС по сей день считается исключительно выгодной затеей. К тому же не обошлось без тлетворного общественно-политического влияния соседней Италии. Там, если не забыли, стремительно обрело популярность движение «Пять звезд», которое вплоть до выборов тащил на себе Беппе Грилло, харизматичный комик и крайне бестолковый политик.

В Словении подумали: а чем мы хуже? И раскрутили в качестве альтернативного кандидата своего комика - Марьяна Шареца, в молодости прославившегося пародиями в том числе на ведущих словенских политиков. Несмотря на то, что из артистов политические деятели получаются столь же успешными, как и из спортсменов, будущий премьер-министр едва не одержал победу во втором туре, сумев перетянуть на свою сторону почти всех голосовавших против Пахора в первом – буквально трех процентов не хватило. Да и вторым человеком в стране парламент сделал бывшего мэра Камника скорее из-за отсутствия вменяемой альтернативы.

Опасный Шишко

Но бывший лицедей во главе правительства – это еще полбеды. Намек на политический кризис пробудил внутри страны куда менее здоровые силы. В частности, на политической арене вдруг сверкнула звезда Андрея Шишко. Когда-то этот сторонник праворадикальных ценностей был лидером фанатского движения футбольного клубв «Марибор» и видным бойцом Территориальной обороны Словении, с которой Белград в процессе распада Югославии меряться силами толком не пожелал. Есть в биографии прошлогоднего кандидата в президенты от «Объединенной Словении» и неприглядная деталь – 22 месяца тюрьмы за излишнюю любовь к применению силы. Но в законодательстве маленькой и скромной республики непогашенная судимость препятствием для выдвижения, видимо, не считается.

Впрочем, это лишь верхушка айсберга. Если копнуть глубже, выяснится, что Шишко – такая себе помесь Януша Корвина-Микке и Александра Баркашова двадцатилетней давности. Воинствующий радикал с претензиями на власть, мнящий себя интеллигентом. Согласно законам жанра, небольшой карманной армией он обзавелся даже раньше, чем подался в политику. «Штырская гвардия» официально именует себя мирной милитарной организацией («Белый вождь» такой формулировке будет рад), но на деле эти молодчики вооружены до зубов и уже выразили готовность устроить «горячую осень». С какой целью? Да хотя бы для того, чтоб потешить сепаратистские амбиции своего командира.

Дело в том, что провокационные разговоры о возможном создании так называемой «ШНР» - «Штырской народной республики» идут не первый год. Однако в последнее время это уже не просто запретные мечты – Шишко все активнее говорит об этом публично, начиная с 24 июля прошлого года. И даже умудряется при этом подогнать злые намерения под исторический контекст.

Историческая земля Нижняя Штирия сто лет назад по условиям Сен-Жерменского договора отошла Королевству сербов, хорватов и словенцев, а до того была частью герцогства Штирия, входившего в состав Австро-Венгрии. Любопытно также, что Помурский регион в случае реального провозглашения так называемой «ШНР» может быть отрезан от остальной Словении или вовсе будет насильно захвачен ввиду «чрезвычайных обстоятельств».

Словенские сепаратисты пока скрывают лица

Вот только мотивационная часть явно недоработана. Абсолютное большинство населения Нижней Штирии еще в позапрошлом веке составляли словенцы, тут и за необходимость «защиты косноязычных» не зацепишься. «Штырская гвардия» ранее недвусмысленно намекала на готовность как минимум пролить кровь немногочисленных местных мусульман и сторонников левых сил. По словенским законам подобные намерения вообще-то наказуемы, но полиция зашевелилась только сейчас, после обещания превратить Словению в Венесуэлу.

"ШНР" с оружием / Slovenka TV

Будет крайне удивительно, если в этой истории не обнаружится российского следа. Изюминка в том, что нынешняя политическая элита во главе с Пахором считается большими друзьями Украины, а президент в ноябре 2016 года даже получил из рук Порошенко орден Свободы в знак благодарности за развитие межгосударственных отношений. Кремль, в свою очередь, в последнее время активно поддерживает и финансирует различные радикальные группировки по всей Европе ради того, чтобы в нужный момент дестабилизировать ситуацию.

Беспокоит и другое: сама Словения после четвертьвековой стабильности и тишины не готова к подобным потрясениям. Да, любой военный конфликт на почве сепаратизма здесь будет мгновенно локализован и погашен, поскольку речь идет о полноценном члене ЕС и НАТО. Но за годы райской жизни от свиста снарядов и прочих неурядиц военного времени как-то отвыкаешь. А если к ним и привыкать не довелось в отличие от условной Хорватии…

Виталий Могилевский, Без Табу