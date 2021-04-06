Брата одіозного судді Вовка схопили на хабарі в 100 000 доларів
У вівторок, 6 квітня, Національне антикорупційне бюро затримало брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка під час отримання $100 тисяч.
Наразі у будівлі суду відбуваються обшуки. Затриманий — рідний брат судді Вовка - Юрій Зонтов, який є адвокатом.
Отримані Зонтовим $100 тисяч призначалися для самого Вовка - старшого брата посередника.
Разом із Зонтовим НАБУ викрило ще одного адвоката. Вони обіцяли одній з приватних компаній посприяти в ухваленні позитивного для неї судового рішення. Допомогти їм у цьому мав сам Вовк.
Улітку 2020 року НАБУ опублікувало записи розмов, які детективи зробили в кабінетах суддів Окружного адмінсуду. У НАБУ кажуть, що на цих записах — розмови про тиск на суддів і на інші держоргани.
Вовка та ще шістьох суддів підозрюють у спробі захоплення влади, створенні злочинної організації та втручанні в роботу державного діяча.
- Вовк визнає, що на записах його голос, але стверджує, що слова вирвали з контексту і що все це — помста НАБУ.