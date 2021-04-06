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Брата одіозного судді Вовка схопили на хабарі в 100 000 доларів

14:31
Суддя Вовк - символ корупції - фото 1
Суддя Вовк - символ корупції / Бабель

У вівторок, 6 квітня, Національне антикорупційне бюро затримало брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка під час отримання $100 тисяч.

Наразі у будівлі суду відбуваються обшуки. Затриманий — рідний брат судді Вовка - Юрій Зонтов, який є адвокатом.

Отримані Зонтовим $100 тисяч призначалися для самого Вовка - старшого брата посередника.

Брата одіозного судді Вовка схопили на хабарі в 100 000 доларів - фото 207611
НАБУ зловило велику рибу

Разом із Зонтовим НАБУ викрило ще одного адвоката. Вони обіцяли одній з приватних компаній посприяти в ухваленні позитивного для неї судового рішення. Допомогти їм у цьому мав сам Вовк.

Улітку 2020 року НАБУ опублікувало записи розмов, які детективи зробили в кабінетах суддів Окружного адмінсуду. У НАБУ кажуть, що на цих записах — розмови про тиск на суддів і на інші держоргани.

Вовка та ще шістьох суддів підозрюють у спробі захоплення влади, створенні злочинної організації та втручанні в роботу державного діяча.

  • Вовк визнає, що на записах його голос, але стверджує, що слова вирвали з контексту і що все це — помста НАБУ.
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Коррупция НАБУ Новини Украина Павло Вовк
Бабель
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