Брата одіозного судді Вовка схопили на хабарі в 100 000 доларів

Суддя Вовк - символ корупції / Бабель

У вівторок, 6 квітня, Національне антикорупційне бюро затримало брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка під час отримання $100 тисяч.

Наразі у будівлі суду відбуваються обшуки. Затриманий — рідний брат судді Вовка - Юрій Зонтов, який є адвокатом.

Отримані Зонтовим $100 тисяч призначалися для самого Вовка - старшого брата посередника.

НАБУ зловило велику рибу

Разом із Зонтовим НАБУ викрило ще одного адвоката. Вони обіцяли одній з приватних компаній посприяти в ухваленні позитивного для неї судового рішення. Допомогти їм у цьому мав сам Вовк.

Улітку 2020 року НАБУ опублікувало записи розмов, які детективи зробили в кабінетах суддів Окружного адмінсуду. У НАБУ кажуть, що на цих записах — розмови про тиск на суддів і на інші держоргани.

Вовка та ще шістьох суддів підозрюють у спробі захоплення влади, створенні злочинної організації та втручанні в роботу державного діяча.