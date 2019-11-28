"Бошки отобью!": за экс-советника Скалецкой возьмется ГПУ

"Бошки отобью!": за экс-советника Скалецкой возьмется ГПУ

Нардеп от партии "Голос" Александра Устинова написала заявление в ГПУ из-за угроз экс-советника главы МОЗ Александра Чумака.

Об этом политик сообщила в Facebook.

"Сегодня подала заявление в Генеральную прокуратуру относительно угроз причинения вреда мне в связи с моей депутатской деятельностью. Фармацевтическая мафия готова "бошки отбивать" депутатам, только чтобы не допустить снижения цен на лекарства в Украине", - заявила нардеп.

По словам Устиновой, она и ее коллеги подверглись давлению "во время голосования важного законопроекта о снижении цен на лекарства".

Отметим, что таковое действительно имело место. 27 ноября нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина опубликовала видеозапись с угрозами Александра Чумака.

"Давайте начинайте, я сейчас им бошки отобью", - сказал Александр Чумак, экс-советник (а по факту до сих пор советник) министра здравоохранения Zoryana Skaletska, когда я представила законопроект 2089 о снижении цен на лекарства в Украине сегодня в Комитете".

"Это так бывший работник (или до сих пор работник?) Фармацевтической компании, который неизвестно что делает в зале комитета, сидя рядом с заместителем министра Андреем Семиволосом, указывает, что надо делать с авторами законопроекта", - написала политик.

Для справки

Александр Чумак (род. 1967 г.) – украинский фармацевт, экс-советник главы МОЗ Зоряны Скалецкой. В 80-х и 90-х гг. окончил КПИ и Международный институт менеджмента.

Александр Чумак

После службы в армии попал в фармацевтический бизнес. До 2010 г. возглавлял российско-украинское предприятие СП “Росфармак”, которое занималось оптовой продажей медикаментов.

В 2011-2013 гг. директор Торгового дома «Интерхим», в 2013-2014 гг. – глава ТД “АЙСИ”, в 2017-2019 гг. занимал ту же должность в компании “АЙСИФАРМ”. На данный момент возглавляет ТД “КЕМФАРМ”. В августе 2019 г. назначен советником главы МОЗ Зоряны Скалецкой. Позже был уволен с занимаемой должности. По мнению оппонентов, до сих пор продолжает оказывать влияние на руководство Минздрава Украины.

Напомним, глава МОЗ решила изгнать всех советников.