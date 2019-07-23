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Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии

17:45
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Борис Джонсон - друг Украины

В среду, 24 июля, премьер Великобритании Тереза Мэй официально уходит в отставку. Отныне на небосклоне мировой политики зажигается новая - Борис Джонсон. Кто он? Чем знаменит? Что ему суждено сделать? Отвечаем на cамые главные вопросы.

Борис Джонсон: начало

Борис Джонсон - родился в 1964 году в многодетной семье политика Стенли Джонсона. При рождении мальчик получил имя Александер Борис де Пфеффель Джонсон, но потом парня его начали называть просто Борис. Имя Борис объяснеятся тем, что у семьи Джонсонов есть русские корни, потому мальчугану и дали не совсем типичное для британцев имя. Также у Бориса Джонсона есть и турецкие корни, но на имени отразился лишь русский фактор.

В юные годы получил первоклассное образование в Европейской школе Брюсселя и в Итонском колледже - том самом, что и члены британской королевской семьи. Со временем Борис Джонсон поступил в Оксфордский университет, где изучал археологию и был избран главой студенческого профсоюза.

Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии - фото 184745

Акула пера: Борис Джонсон в юные годы

После учебы работал журналистом в главной британской газете The Times, однако вскоре был оттуда уволен из-за скандала (дал в печать выдуманную цитату оксфордского профессора истории Колина Лукаса - своего крестного отца). Однако долго без работы он не сидел и вскоре устроился в Wolverhampton Express & Star, а оттуда перешел The Daily Telegraph, где сделал себе имя как собкорр в Брюсселе Там, кстати, Джонсон проникся ненавистью к ЕС и стал ярым евроскептиком.

В Брюсселе Борис Джонсон успел развестись со своей первой женой, но уже спустя 12 дней после развода женился во второй раз - на адвокатессе Марине Вилер. Столь дикая спешка объяснялась тем, что Марина ждала ребенка. Всего же она родит Джонсону 4 детей. У Джонсона также есть, как минимум, одна внебрачная дочь.

Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии - фото 184755
Марина Вилер терпела Бориса 25 лет

"Белый лев" врывается в политику

В 1997 г. Борис Джонсон попытался избраться в парламент, однако проиграл выборы. В 2001 ему все же удалось попасть в Палату общин. В 2003 г карьере Джонсона произошел скачек и он был избран вице-президентом Консервативной партии и министром культуры в теневом правительстве "тори". Однако в 2004 г нашего героя обвинили в супружеской неверности и он лишился всех постов и дома (жена с похождениями супруга мириться не стала, правда, потом простила и прощала аж до 2018 года).

Однако Джонсон не сдался и уже в 2008 г. он избрался мэром Лондона. Этот пост политик занимал до 2016 г.

Во время мэрской каденции, Джонсон запомнился имиджем "Голобородько до самого Голобородько"- его довольно часто можно было увидеть на велосипеде по пути на работу (ну, прямо как нашего Кличко – прим. ред).

Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии - фото 184744

На работу как на праздник

За годы мэрства Джонсона, самым ярким событием в жизни города стала летняя "Олимпиада -2012". На посту мэра столицы Соединенного Королевства Джонсон отработал два срока, сделав за это время себе имя не только в Великобритании, но и за ее пределами.

В 2015 г., оставаясь на посту мэра, Джонсон вновь попал в Палату общин (совмещать можно не только в Украине). В следующем году политик проявил себя одним из самых ярых сторонников Брексита – курса по выходу Британии из ЕС.

Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии - фото 184746

Мэй - на выход, Джонсон - на вход

После ухода в отставку правительства Дэвида Кэмерона (между прочим, однокурсника Бориса по Итону) Джонсон вошел в кабинет Терезы Мэй, где пробыл министром иностранных дел до 2018 года. Причиной отставки стал вопрос по методу выхода Британии из ЕС. Мэй хотела сделать все тактично и мягко, Борис был сторонником жесткого варианта без прелюдий.

Джонсон, мир и Россия

Став премьер-министром, нам стоит ждать полной перезагрузки политической жизни Великобритании. На новом посту Борис Джонсон явно попытается довести Брексит до конца, что очень порадует окружение Путина.

Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии - фото 184752

Джонсон - мастер троллинга, который даже визит в Москву может обратить себе во благо и выставить Лаврова клоуном

«Как только я сюда приехал, я тут же отдал свое пальто, все, что у меня было в карманах, Сергею Лаврову, и мои перчатки, все. Я знал, что он присмотрит за ними и ничего дурного не произойдет», – сказал Джонсон перед встречей с Лавровым в декабре 2017 г. Лавров в свою очередь его заверил, что в карманах пальто Джонсона ничего не было. «То есть вы уже обыскали карманы?» – спросил Джонсон)))

Однако тому не стоит радоваться слишком: вряд ли курс Великобритании станет "промосковским". Джонсон является последовательным критиком президента РФ (не стесняется называть его "эльфом Добби"), а значит и нашим союзником.

Борис Джонсон - избранные цитаты:

"Великобритания остается приверженной защите суверенитета Украины. Мы непреклонны в утверждении того, что аннексия Крыма была незаконной, и призываем РФ вернуть полуостров"...

"Да, именно Великобритания решительно настаивает на ужесточении санкций против России в связи с событиями в Крыму, на востоке Украины, а также с авиаударами по Алеппо. С учетом всего этого мы не можем нормализовать отношения с Россией или вернуться к обычному ведению дел. Великобритания готова к жесткому подходу в отношениях с Россией, однако это не означает, что было бы неразумно вести переговоры"...

Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии - фото 184753

Два признанных оратора на одном фото

"Украина сделала уникальный, просто удивительный прогресс за последние три года, больше, чем за последние 23 года перед этим. Украина сегодня в политическом смысле выигрывает битву идей и побеждает на пути реформ и преобразований, с которого нельзя свернуть"...

"Поймите, я вообще не особо фанатею от (Владимира). Совсем наоборот. При поддержке России незаконно оккупирована часть Украины. Путинская марионеточная армия почти наверняка виновна в убийстве пассажиров лайнера "Малазийских авиалиний", сбитого на востоке Украины. У нас есть к нему вопросы относительно смерти Александра Литвиненко, безжалостно отравленного в лондонском ресторане. Его считают ключевой фигурой огромной постсоветской бандитской клептократии и самым богатым человеком на планете. Журналистов, которые выступают против него, убивают. Его конкуренты оказываются в тюрьме. Хоть он и выглядит как домовой эльф Добби, на самом деле он безжалостный тиран"...

"Путин, конечно, был бы рад увидеть британскую оборону ослабленной, внешнюю политику Великобритании - менее активной, увидеть, что мы прервали контакт с США, это было бы на руку Путину, это то, чего он хочет... Мы должны быть бдительными"...

"Позвольте мне заявить, что я русофил, причем русофил убежденный. У меня есть предки в Москве. Я убежден, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис, и, пожалуйста, не сомневайтесь, что я хочу добиться улучшения наших отношений"...

"20 лет назад было невозможно представить, что у нас будут такие отношения. Я искренне верил, что мы сможем приветствовать Россию в обществе демократических наций таким образом, который был предусмотрен Биллом Клинтоном и другими в 1990-х гг. Нужно разобраться, как мы потеряли Россию, что пошло не так, потому что я думаю, что с обеих сторон были ошибки"...

Это ("дело Скрипаля") скорее похоже на начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают"...

Ну что ж, встречайте еще одного Трампа!

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