Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии

Борис Джонсон - друг Украины

В среду, 24 июля, премьер Великобритании Тереза Мэй официально уходит в отставку. Отныне на небосклоне мировой политики зажигается новая - Борис Джонсон. Кто он? Чем знаменит? Что ему суждено сделать? Отвечаем на cамые главные вопросы.

Борис Джонсон: начало

Борис Джонсон - родился в 1964 году в многодетной семье политика Стенли Джонсона. При рождении мальчик получил имя Александер Борис де Пфеффель Джонсон, но потом парня его начали называть просто Борис. Имя Борис объяснеятся тем, что у семьи Джонсонов есть русские корни, потому мальчугану и дали не совсем типичное для британцев имя. Также у Бориса Джонсона есть и турецкие корни, но на имени отразился лишь русский фактор.

В юные годы получил первоклассное образование в Европейской школе Брюсселя и в Итонском колледже - том самом, что и члены британской королевской семьи. Со временем Борис Джонсон поступил в Оксфордский университет, где изучал археологию и был избран главой студенческого профсоюза.

Акула пера: Борис Джонсон в юные годы

После учебы работал журналистом в главной британской газете The Times, однако вскоре был оттуда уволен из-за скандала (дал в печать выдуманную цитату оксфордского профессора истории Колина Лукаса - своего крестного отца). Однако долго без работы он не сидел и вскоре устроился в Wolverhampton Express & Star, а оттуда перешел The Daily Telegraph, где сделал себе имя как собкорр в Брюсселе Там, кстати, Джонсон проникся ненавистью к ЕС и стал ярым евроскептиком.

В Брюсселе Борис Джонсон успел развестись со своей первой женой, но уже спустя 12 дней после развода женился во второй раз - на адвокатессе Марине Вилер. Столь дикая спешка объяснялась тем, что Марина ждала ребенка. Всего же она родит Джонсону 4 детей. У Джонсона также есть, как минимум, одна внебрачная дочь.

Марина Вилер терпела Бориса 25 лет

"Белый лев" врывается в политику

В 1997 г. Борис Джонсон попытался избраться в парламент, однако проиграл выборы. В 2001 ему все же удалось попасть в Палату общин. В 2003 г карьере Джонсона произошел скачек и он был избран вице-президентом Консервативной партии и министром культуры в теневом правительстве "тори". Однако в 2004 г нашего героя обвинили в супружеской неверности и он лишился всех постов и дома (жена с похождениями супруга мириться не стала, правда, потом простила и прощала аж до 2018 года).

Однако Джонсон не сдался и уже в 2008 г. он избрался мэром Лондона. Этот пост политик занимал до 2016 г.

Во время мэрской каденции, Джонсон запомнился имиджем "Голобородько до самого Голобородько"- его довольно часто можно было увидеть на велосипеде по пути на работу (ну, прямо как нашего Кличко – прим. ред).

На работу как на праздник

За годы мэрства Джонсона, самым ярким событием в жизни города стала летняя "Олимпиада -2012". На посту мэра столицы Соединенного Королевства Джонсон отработал два срока, сделав за это время себе имя не только в Великобритании, но и за ее пределами.

В 2015 г., оставаясь на посту мэра, Джонсон вновь попал в Палату общин (совмещать можно не только в Украине). В следующем году политик проявил себя одним из самых ярых сторонников Брексита – курса по выходу Британии из ЕС.

Мэй - на выход, Джонсон - на вход

После ухода в отставку правительства Дэвида Кэмерона (между прочим, однокурсника Бориса по Итону) Джонсон вошел в кабинет Терезы Мэй, где пробыл министром иностранных дел до 2018 года. Причиной отставки стал вопрос по методу выхода Британии из ЕС. Мэй хотела сделать все тактично и мягко, Борис был сторонником жесткого варианта без прелюдий.

Джонсон, мир и Россия

Став премьер-министром, нам стоит ждать полной перезагрузки политической жизни Великобритании. На новом посту Борис Джонсон явно попытается довести Брексит до конца, что очень порадует окружение Путина.

Джонсон - мастер троллинга, который даже визит в Москву может обратить себе во благо и выставить Лаврова клоуном

«Как только я сюда приехал, я тут же отдал свое пальто, все, что у меня было в карманах, Сергею Лаврову, и мои перчатки, все. Я знал, что он присмотрит за ними и ничего дурного не произойдет», – сказал Джонсон перед встречей с Лавровым в декабре 2017 г. Лавров в свою очередь его заверил, что в карманах пальто Джонсона ничего не было. «То есть вы уже обыскали карманы?» – спросил Джонсон)))

Однако тому не стоит радоваться слишком: вряд ли курс Великобритании станет "промосковским". Джонсон является последовательным критиком президента РФ (не стесняется называть его "эльфом Добби"), а значит и нашим союзником.

Борис Джонсон - избранные цитаты:

"Великобритания остается приверженной защите суверенитета Украины. Мы непреклонны в утверждении того, что аннексия Крыма была незаконной, и призываем РФ вернуть полуостров"...

"Да, именно Великобритания решительно настаивает на ужесточении санкций против России в связи с событиями в Крыму, на востоке Украины, а также с авиаударами по Алеппо. С учетом всего этого мы не можем нормализовать отношения с Россией или вернуться к обычному ведению дел. Великобритания готова к жесткому подходу в отношениях с Россией, однако это не означает, что было бы неразумно вести переговоры"...

Два признанных оратора на одном фото

"Украина сделала уникальный, просто удивительный прогресс за последние три года, больше, чем за последние 23 года перед этим. Украина сегодня в политическом смысле выигрывает битву идей и побеждает на пути реформ и преобразований, с которого нельзя свернуть"...

"Поймите, я вообще не особо фанатею от (Владимира). Совсем наоборот. При поддержке России незаконно оккупирована часть Украины. Путинская марионеточная армия почти наверняка виновна в убийстве пассажиров лайнера "Малазийских авиалиний", сбитого на востоке Украины. У нас есть к нему вопросы относительно смерти Александра Литвиненко, безжалостно отравленного в лондонском ресторане. Его считают ключевой фигурой огромной постсоветской бандитской клептократии и самым богатым человеком на планете. Журналистов, которые выступают против него, убивают. Его конкуренты оказываются в тюрьме. Хоть он и выглядит как домовой эльф Добби, на самом деле он безжалостный тиран"...

"Путин, конечно, был бы рад увидеть британскую оборону ослабленной, внешнюю политику Великобритании - менее активной, увидеть, что мы прервали контакт с США, это было бы на руку Путину, это то, чего он хочет... Мы должны быть бдительными"...

"Позвольте мне заявить, что я русофил, причем русофил убежденный. У меня есть предки в Москве. Я убежден, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис, и, пожалуйста, не сомневайтесь, что я хочу добиться улучшения наших отношений"...

"20 лет назад было невозможно представить, что у нас будут такие отношения. Я искренне верил, что мы сможем приветствовать Россию в обществе демократических наций таким образом, который был предусмотрен Биллом Клинтоном и другими в 1990-х гг. Нужно разобраться, как мы потеряли Россию, что пошло не так, потому что я думаю, что с обеих сторон были ошибки"...

Это ("дело Скрипаля") скорее похоже на начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают"...

Ну что ж, встречайте еще одного Трампа!