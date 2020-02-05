Борьба с шансоном и российскими сериалами: Вятрович внес в Раду закон о "звуковом насилии"

Вятрович и коллеги внесли в Раду законопроект против российских сериалов в маршрутках

В среду, 5 февраля, группа из 15 нардепов-представителей различных фракций внесла в парламент законопроект, который должен прекратить "акустическое насилие" в общественном транспорте. Документу присвоили номер 3006.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Европейской солидарности" и экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, в проекте закона прописаны нормы, которые разрешают водителям транслировать аудио- или видео-записи только с помощью наушников.

"Спасибо общественным организациям, которые подняли эту проблему в недавнем заявлении и коллегам-депутатам, которые осознают необходимость защитить людей от навязчивого звука во время поездок, - подчеркнул политик. - Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доводить водителям свое право не слушать звуки" шансона "или какого-то сериала. Трансляция звука музыки или фильмов на рейсах разрешено только через наушники".

Как можно будет реализовать подобную норму, неизвестно, ведь 99% маршруток банально не оборудованы соответствующими акустическими системами. Впрочем, решать проблему с дикими маршруточниками, которые любят врубить шансончик или прочую дичь, на самом деле надо.

Напомним, в ночь на 27 января военные волонтеры Ярина Аист и Анастасия конфедеративная возвращались из Луцка в Киев с похорон погибшего в Донбассе бойца 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Николая Сорочука, когда в салоне показывали российский сериал. Девушки возмутились поступком водилы, а тот высадил их посреди трассы из автобуса.