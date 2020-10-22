Большой ассортимент запасных частей для ZAZ Vida: оригинальный товар по доступной цене

Регулярное прохождение технического осмотра и выполнение профессионального ремонта в условиях авторизованного сервисного центра – это два фактора, которые гарантируют надежную работу машины в любых условиях.

Если пришло время ТО или ремонта, обращаются в фирменный магазин https://kitaec.ua/zaz/vida/, где представлен обширный ассортимент расходных материалов. Товар снабжен сопроводительными документами, которые подтверждают его происхождение и соответствие стандартам безопасности.

Быстрый поиск необходимой детали

Потребитель ценит свое время, поэтому не любит тратить его на просмотр бесконечного каталога. Минимизировать издержки потенциальных клиентов призвана продуманная до мелочей поисковая система. Достаточно ввести ключевые слова, чтобы поисковой движок отобразил релевантные товары из каталога. Еще один вариант – это воспользоваться системой фильтров. Потенциальный покупатель отмечает ключевые параметры, сужая тем самым круг поиска. К примеру, водителю необходимы оригинальные расходные материалы для ремонта электрической части ZAZ Vida.

Поиск деталей по категории машины

Поддержать уровень лояльности клиентов поможет постоянное улучшение качества доступных услуг. В специализированном магазине доступна опция поиска по категории автомобиля. Пользователь переход на страничку, где размещены запасные части. Следующий шаг – это указание в поисковой строке требуемой детали, например, "стартер". Сразу после этого можно просмотреть появившиеся варианты, кликая на ту или иную деталь. Каждая товарная позиция, представленная в каталоге, снабжена исчерпывающим описанием. Если у потенциального покупателя остались вопросы, то руку помощи протянет представитель службы поддержки.

Покупатель доверяют качеству и высокому уровню сервиса

Каждый сотрудник специализированного магазина прошел необходимую подготовку. У него есть достаточный опыт для оказания необходимой помощи клиентам. Заказчику достаточно озвучить свои пожелания. В дальнейшем подбор необходимых расходных материалов будет проведен на основе уникального VIN, в котором содержится необходимая информация. После того как товары найдены, останется лишь выбрать способ оплаты и доставки. Заказ любого объема будет выполнен в сжатые сроки, потому что современный магазин работает без посредников. Во-первых, это обеспечивает постоянный контроль качества, а, во-вторых – позволяет избавиться от ненужных наценок. Покупатель всегда уверен в качестве приобретенного товара.