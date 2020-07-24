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Больше половины - на ремонт дорог: в минфине рассказали о тратах из COVID-фонда

20:00
Из 66 миллиардов антикоронавирусного фонда медики получили только 16 - фото 1
Из 66 миллиардов антикоронавирусного фонда медики получили только 16

66 миллиардов гривен, которые власти выделили на создание экстренного антикоронавирусного фонда, были освоены чиновниками буквально за несколько месяцев. При этом реально на нужды медиков едва потратили едва ли 25% от этой суммы.

Как в пятницу, 24 июля, заявили в пресс-службе министерства финансов, Фонд борьбы с китайским коронавирусом уже фактически опустошен даже сверх выделенных Радой из бюджета средств - из 64,7 миллиарда чиновники потратили 66.

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Что касается расходов, направленных на медицину, то официально система здравоохранения получила всего 16 миллиардов гривен. Да и львиная доля из них на самом деле были распилены Максимом Степановым и причастными к откатам чинушами.

"16 миллиардов гривен были выделены для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты и выплаты им повышенной заработной платы, а также на закупки для больниц необходимого оборудования и реконструкции приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах", - отметили в минфине.

По данным журналистов-антикоррупционеров, в ходе антикоронавирусных закупок средств индивидуальной безопасности медиков МОЗ переплатл как минимум 4 миллиарда гривен. Кроме того, известно, что опорные больницы получили совсем уж крохи средств на ремонты и закупки техники в сравнении с госпиталями МВД.

Семь миллиардов из антикоронавирусного фонда, согласно официальным заявлениям работников минфина, ушли на финансирование фонда по безработице. Еще 1,2 млрд попали в минсоцполитики и были розданы ФОПам, которые не могут работать из-за карантина и воспитывают детей до 10 лет. 2,5 миллиарда составили доплаты военным, полицейским и обеспечивающим жизнедеятельность населения людям.

А вот остальные 35 миллиардов были потрачены правительством на ремонты и содержание дорог.

- Срок действия фонда рассчитан на период карантина и последующие после его официального завершения 30 дней, - отметили в минфине, "забыв" упомянуть о том, что карантин еще не закончился, а коронавирус в Украине распространяется.

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