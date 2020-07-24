Больше половины - на ремонт дорог: в минфине рассказали о тратах из COVID-фонда
66 миллиардов гривен, которые власти выделили на создание экстренного антикоронавирусного фонда, были освоены чиновниками буквально за несколько месяцев. При этом реально на нужды медиков едва потратили едва ли 25% от этой суммы.
Как в пятницу, 24 июля, заявили в пресс-службе министерства финансов, Фонд борьбы с китайским коронавирусом уже фактически опустошен даже сверх выделенных Радой из бюджета средств - из 64,7 миллиарда чиновники потратили 66.
Что касается расходов, направленных на медицину, то официально система здравоохранения получила всего 16 миллиардов гривен. Да и львиная доля из них на самом деле были распилены Максимом Степановым и причастными к откатам чинушами.
"16 миллиардов гривен были выделены для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты и выплаты им повышенной заработной платы, а также на закупки для больниц необходимого оборудования и реконструкции приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах", - отметили в минфине.
По данным журналистов-антикоррупционеров, в ходе антикоронавирусных закупок средств индивидуальной безопасности медиков МОЗ переплатл как минимум 4 миллиарда гривен. Кроме того, известно, что опорные больницы получили совсем уж крохи средств на ремонты и закупки техники в сравнении с госпиталями МВД.
Семь миллиардов из антикоронавирусного фонда, согласно официальным заявлениям работников минфина, ушли на финансирование фонда по безработице. Еще 1,2 млрд попали в минсоцполитики и были розданы ФОПам, которые не могут работать из-за карантина и воспитывают детей до 10 лет. 2,5 миллиарда составили доплаты военным, полицейским и обеспечивающим жизнедеятельность населения людям.
А вот остальные 35 миллиардов были потрачены правительством на ремонты и содержание дорог.
- Срок действия фонда рассчитан на период карантина и последующие после его официального завершения 30 дней, - отметили в минфине, "забыв" упомянуть о том, что карантин еще не закончился, а коронавирус в Украине распространяется.