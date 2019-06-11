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Большая маленькая ложь 2019 - дата выхода второго сезона

18:10
Мэрил Стрип - фото 1
Мэрил Стрип

Канал HBO решил окончательно добить всех - следом за "Игрой престолов" выходит второй сезон сериала "Большая маленькя ложь".

Второй сезон сериала "Большая маленькая ложь" стартует 9 июня 2019, об этом сообщает пресс-служба канала HBO.

Большая маленькая ложь: сериал закроют после второго сезона

После успеха первого сезона в 2017 студийные боссы решили, что будет неблагоразумно закрывать столь яркий проект. То, что история, рассказанная Лианой Мориарти, по-хорошему, закончена, их не смутило, а потому второй сезон оказался неминуем.

Все тот же звездный состав первого сезона шоу остается в игре (за исключением Александра Скарсгарда - по понятным причининам), более того, к ним добавляется новая - обладательница многочисленных Оскаров Мэрил Стрип. Она сыграет мамашу безвременно покинувшего этот мир мужа героини Николь Кидман. Она займется собственным расследованием случившегося в тихом калифорнийском городке для богатеев.

Большая маленькая ложь 2019 - смотрите трейлер 2 сезона онлайн:

Все эта компания будет ответственна за то, чтобы второй сезон не подкачал.

Большая маленькая ложь 2019 - дата выхода второго сезона - фото 179492

Необычные подозреваемые

Напомним, первый сезон получил четыре «Золотых глобуса» и восемь наград «Эмми», в частности в номинациях «Лучший сериал» и «Лучшая женская роль» (Николь Кидман). А песня британца Майкла Кивануки Cold Little Heart плотно засела в плейлистах неравнодушных.

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Большая маленькая ложь Николь Кидман Риз Уизерспун Мэрил Стрип Шоубиз Новости сериалов
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