Болгарія звинувачує російських диверсантів у вибухах на військових складах

Болгари прозріли

Влада Болгарії вивчають ймовірну причетність шістьох громадян Росії до вибухів на військових складах в країні в період з 2011 року.

Мова також йде про перевірку зв'язку між цими вибухами та вибухом складу боєприпасів в чеському Врбетіце у 2014 році.

Болгарські ЗМІ вже звернули увагу на загальні деталі чотирьох випадків вибухів: перший відбувся 12 листопада у 2011 році на складі, де зберігалися озброєння для експорту в Грузію.

Прокуратура Болгарії підозрює, що інциденти можуть мати відношення до спроби отруєння російським "новічком" торговця зброєю Еміліяна Гебрєва.

Раніше розслідувачі з Bellingcat довели, що операціями ГРУ в Чехії і Болгарії Росія намагалася послабити Україну на війні, а Гебрєв визнав, що займався постачанням зброї до України.

Вибухи на 5 болгарських військових заводах, які виробляють зброю і боєприпаси, в 2014 і 2015 роках стали причиною загибелі 17 чоловік. Саме в цей період Росія вторглася на територію України.

Болгарська прокуратура завершила розслідування цих вибухів, але змогла пред'явити обвинувачення тільки по одному з епізодів - вибуху 1 жовтня 2014 року в Горні Лому. Трохи пізніше всі четверо обвинувачених були виправдані. Доля решти розслідувань залишається невідомою.

У той же період, коли пролунали вибухи на підприємстві в Вазові навесні 2015 року, як мінімум шість росіян, яких пов'язують з ГРУ РФ, відвідували Болгарію. Згідно з інформацією Bellingcat, ще один росіянин, якого пов'язують з ГРУ, відвідував Болгарію напередодні вибухів 2014 року.

Журналісти називають імена Володимира Моїсеєва (використовував псевдонім Володимир Попов), Дениса Сергєєва (Сергій Федотов), Сергія Лютенкова (Сергій Павлов), Єгора Гордієнко (Георгій Горшков), Миколи Єжова (Микола Кононихін), Івана Терентіева (Іван Лебедєв), Олексія Калініна (Олексій Нікітін).

Присутність в Болгарії двох останніх збіглося з отруєннями невідомою речовиною власника збройової компанії EMCO Еміліана Гебрєва, його сина і директора з виробництва EMCO Валентина Тахчіева. Болгарська прокуратура звинуватила трьох росіян в замаху на Гебрева. Серед них - Денис Сергєєв (Сергій Федотов), який мав зв'язок зі справою про отруєння Скрипалів в Британії.

Історія з російськими диверсантами у Європі, зокрема "Петровим і Бошировим" у Чехії спровокувала гучний міжнародний скандал.

Сенат Чехії в четвер, 22 квітня, визнав вибухи в Врбетіце в 2014 році актом державного тероризму проти країни-члена Європейського Союзу. Відповідальність за вибухи парламентарії поклали на Росію і її спецслужби. Через це між двома країнами спалахнула дипломатична війна, а європейські політики нарешті зрозуміли усю небезпеку Росії.