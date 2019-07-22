Бойтесь Ходячих Мертвецов: Дата выхода новых серий

Дальнобойщики постапокалипсиса / АМС

Шикарные новости для всех фанатов зомби и постапокалиптического мира - сериал Бойтесь Ходячих Мертвецов после небольшой летней паузу возвращается на экраны.

11 августа 2019 состоится премьера второй частии 5 сезона сериала "Бойтесь Ходячих Мертвецов". Для тех, кто в танке, напомним, это бойкий спинофф скатившегося в УГ сериала Ходячие мертвецы - с Морганом (Ленни Джеймс) и другими ребятами, решившим помогать выжившим и ничего за это не просить.

Также студия AMC заявила на Comic-Con 2019 в Сан-Диего, что шоу получит продолжение в виде шестого сезона. Таким образом, сохранится сложившаяся вот уже несколько лет традиция - осенью и зимой - The Walking Dead, а весной и летом - Fear The Walking Dead.

Бойтесь Ходячих Мертвецов 2019 - трейлер второй части 5 сезона - смотреть онлайн:

Трейлер новых серий "Бойтесь Ходячих Мертвецов" показывает нам, что шоу в порядке, а у сценаристов в запасе еще остались нестандартные ходы.

График выхода серий второй части 5 сезона сериала Бойтесь Ходячих Мертвецов еще окончательно не согласован, однако дата старта показа уже известна - это 11 августа (12 августа - по Киеву).

Напомним, 5 сезон шоу (его первая часть) стартовал 2 июня 2019 и состоял из 8 серий. Оставшиеся 8 нам покажут в августе-сентябре 2019.

Ну, а 6 октября 2019 стартует юбилейный 10 сезон "Ходячих мертвецов", куда вернется Мэгги.