Бой за чемпионский титул: промоутер назвал возможного соперника Усика

Усик может драться с Дереком Чисорой

Глава агентства Matchroom boxing Эдди Хирн придумал, как с максимальной для себя выгодой реализовать потенциал украинского экс-чемпиона Александра Усика.

Как рассказал функционер в комментарии агентству Skysports, следующим боем украинца может быть встреча с Дереком Чисорой.

А поскольку Хирну важно продвинуть Усика, он постарается нарисовать ему именно чемпионский бой. Вся загвоздка ситуации заключается в том, что пояса по четырем версиям находятся у Энди Руиса, а вернуть их себе в ходе матч-реванша может также подопечный Хирна Энтони Джошуа.

Поскольку после возможной победы англичанина поединок между Джошуа и Усиком за титул абсолютного чемпионства приведет к потенциальным серьезным финансовым потерям промоутера, он будет освобождать пояс под Усика.

- Я хочу, чтобы Энди Руис и Джошуа освободили титул WBO. Именно на этот пояс Усик является официальным претендентом. Поэтому, Усик и Чисора могут встретиться в поединке за вакантный титул. Другой сценарий поединка - Усик и Чисора бороться за право драться за титул WBO.

Возможный соперник украинского боксера должен выйти на ринг 7 декабря в ходе разогревочных боев перед реваншем Джошуа. Сам же поединок с Усиком может состояться в феврале 2020-го.