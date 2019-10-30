Усик вошел в пятерку лучших супертяжей

Усик занял пятое место в рейтинге WBC

После своего дебютного поединка в супертяжелом дивизионе против Чаза Уиззерспуна бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик сразу же занял топовую ступеньку в рейтинге.

Руководство Всемирного боксерского совета, обсуждая место Усика в списке супертяжей, решило отдать ему пятое место.

Причем, по мнению многих, абсолютно не соответствующее реалиям. По версии WBC, опережают Усика Диллиан Уайт, Тайсон Фьюри, Луис Ортис и Александр Поветкин.

Только вот, не смотря на все былые заслуги побеждавшего лишь "мешков" 40-летнего россиянина, по хорошему, вообще не должно быть даже в десятке топов. Слишком уж уныло выглядит старый "витязь" на ринге последние лет пять. В то же время имен Энди Руиса, Энтони Джошуа и других именитых спортсменов в рейтинг WBC не включили.

Тем не менее, Усик лишь одним боем подвинул Адама Ковнацки, Джозефа Паркера, Оскара Риваса и Курбата Пулева, а также приблизился к поединку с действующим обладателем титула чемпиона Деонтеем Уайлдером.

На сегодня Усик по-прежнему остается непобежденным в профессиональном боксе. Его статистика - 17 побед, 13 досрочных.

Как известно, администрация WBO назначила еще даже не дебютировавшего в новой весовой категории Александра Усика обязательным претендентом на титул. А поскольку обладателем чемпионского пояса является Энди Руис-младший, которому принадлежит еще и звание абсолютного чемпиона, украинец сможет покорить еще один дивизион всего лишь одной победой.

Правда, скорее всего, драться Усику придется не с мексиканцем, а с Энтони Джошуа, который вернет себе титулы в матч-реванше против Руиса.