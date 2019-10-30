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Усик вошел в пятерку лучших супертяжей

13:20
Усик занял пятое место в рейтинге WBC - фото 1
Усик занял пятое место в рейтинге WBC

После своего дебютного поединка в супертяжелом дивизионе против Чаза Уиззерспуна бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик сразу же занял топовую ступеньку в рейтинге.

Руководство Всемирного боксерского совета, обсуждая место Усика в списке супертяжей, решило отдать ему пятое место.

Усик досрочно вынес Уизерспуна (Видео боя)

Причем, по мнению многих, абсолютно не соответствующее реалиям. По версии WBC, опережают Усика Диллиан Уайт, Тайсон Фьюри, Луис Ортис и Александр Поветкин.

Только вот, не смотря на все былые заслуги побеждавшего лишь "мешков" 40-летнего россиянина, по хорошему, вообще не должно быть даже в десятке топов. Слишком уж уныло выглядит старый "витязь" на ринге последние лет пять. В то же время имен Энди Руиса, Энтони Джошуа и других именитых спортсменов в рейтинг WBC не включили.

Тем не менее, Усик лишь одним боем подвинул Адама Ковнацки, Джозефа Паркера, Оскара Риваса и Курбата Пулева, а также приблизился к поединку с действующим обладателем титула чемпиона Деонтеем Уайлдером.

На сегодня Усик по-прежнему остается непобежденным в профессиональном боксе. Его статистика - 17 побед, 13 досрочных.

Как известно, администрация WBO назначила еще даже не дебютировавшего в новой весовой категории Александра Усика обязательным претендентом на титул. А поскольку обладателем чемпионского пояса является Энди Руис-младший, которому принадлежит еще и звание абсолютного чемпиона, украинец сможет покорить еще один дивизион всего лишь одной победой.

Правда, скорее всего, драться Усику придется не с мексиканцем, а с Энтони Джошуа, который вернет себе титулы в матч-реванше против Руиса.

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