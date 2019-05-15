Бой Ломаченко - Кэмпбелл пройдет в Лондоне: известна дата

11:20 15 мая,

Ломаченко снова выйдет на ринг 31 августа

Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко проведет свой следующий поединок в конце лета. На кону встречи с 31-летним британцем Люком Кэмпбеллом будет вакантный пояс WBC.

Глава Top Rank Боб Арум, который лично занимается промоутом прославленного украинца, заявил, что активно ведет переговоры с представляющим британского спортсмена коллегой Эдди Хирном.

Нет никаких сомнений, что о поединке стороны договорятся, поскольку совет WBC предложил отличные условия не только самому Ломаченко, но и дал шанс Кэмпбеллу.

Если Василий заинтересован в объединении поясов, его менее прославленный оппонент попросту нацелен на успех в своей карьере. А поскольку изначально для встречи за пояс ему нужно было провести промежуточный бой, но руководство всемирного боксерского совета дало британцу уникальную возможность напрямую сразиться с одним из самых сильных боксеров современности, отказываться от выхода на ринг он не будет.

Что же касается даты боя, Арум назвал 31 августа. Пройдет поединок не на любимой Ломаченко арене Madison Square Garden, а в Лондонской "O2 Арене". Впрочем, место проведения состязания еще может измениться, но Хирн настаивает на бое именно в Великобритании. Украинец же согласен слетать в Королевство ради третьего титула.

Напомним, в ночь с 12 на 13 мая в Нью-Йорке Ломаченко победил венесуэльского боксера и стал обладателем чемпионского титула WBA в легком весе.

"Этот матч был избран благодаря классу обоих бойцов, которые показали отличную технику, скорость и мощность в ринге", - сказано на сайте WBA.

Ранее журнал The Ring признал украинца Василия Ломаченко первым и лучшим спортсменом.