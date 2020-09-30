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Боевики пытались завербовать работницу Луганской ОГА - СБУ

20:30
Боевики пытались завербовать работницу Луганской ОГА - фото 1
Боевики пытались завербовать работницу Луганской ОГА

Контролируемый российскими спецслужбами террористы пытались склонить к госизмене сотрудницу Луганской ОГА.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Боевики задержали женщину на КПВВ "Станица Луганская" во время посещения родственников. Для склонения к конфиденциальной сотрудничества они прибегли к привычным методам убеждения: угроз жизни и здоровью родных, шантажа. Представителей "МГБ" интересовала информация о работе администрации, персональные данные руководства и сотрудников, пароли доступа к электронной почты", - говорится в сообщении.

Впоследствии женщина согласилась на "сотрудничество". После возвращение на подконтрольную территорию, работница Луганской ОГА начала получать угрозы от боевиков. СБУ установила, что женщина не планировала предавать Родину и ее освободили от уголовной ответственности.

Напомним, в Киеве боевик "ДНР" из группировки ОПЛОТ подстрелил полицейского. По факту нападения на правоохранителя открыто уголовное производство. Подробности читайте по ссылке.

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СБУ Луганская область "ЛНР" Новости Украина
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